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Oklahoma Siti Tanderi doživeli su novi težak udarac na početku NBA sezone, pošto je posle Džejlena Vilijamsa i Kejsona Volasa povredu zadobio i Čet Holmgren!

Trojica važnih igrača ekipe našla su se van stroja, a najnovije informacije posebno su zabrinjavajuće za navijače bivšeg NBA šampiona.

Holmgren je osetio nelagodnost u desnom kolenu 25. oktobra, a nakon konsultacija sa specijalistima ustanovljeno je da ima malo oštećenje tetive patele. Centar Oklahoma Sitija podvrgnut je takozvanom biološkom tretmanu, koji je uspešno obavljen, ali ga sada očekuje pauza od osam do deset nedelja!

Drugim rečima, Tanderi će gotovo sigurno morati da se snalaze bez jednog od svojih najvažnijih visokih igrača tokom naredna dva meseca.

Ipak, Holmgren nije jedini problem za stručni štab Oklahoma Sitija. Još teža situacija zadesila je Džejlena Vilijamsa i Kejsona Volasa, koji su se povredili tokom utakmice sa Los Anđeles Klipersima.

Vilijams je doživeo iščašenje levog skočnog zgloba i prelom fibule, zbog čega je morao na operaciju. Ni Volas nije prošao bolje – njemu je pukao labrum u levom ramenu, pa je takođe podvrgnut hirurškom zahvatu.

Za obojicu je situacija veoma ozbiljna, a klub je najavio da će njihovo stanje ponovo procenjivati pred završnicu regularnog dela sezone.

Jasno je da će sada najveći teret pasti na leđa Šeja Gildžusa-Aleksandera! Prva zvezda Tandera moraće da preuzme još veću odgovornost, dok će dodatni prostor dobiti ostali igrači u rotaciji. Posebno se očekuje doprinos Ejdžeja Mičela, Džereda Mekejna i Ajzee Hartenštajna.

Američki mediji ističu da Oklahoma Siti ima dodatni problem jer je tokom leta ostao bez nekoliko igrača koji su ranije doprinosili širini rostera. Klub je već reagovao angažovanjem Očaja Agbadžija kako bi popunio prazninu na krilnim pozicijama.

Podsetimo, Oklahoma Siti je u sezonu ušao sa četiri pobede, pre nego što je doživeo prvi poraz od Dalasa. Trenutno ima skor 4-1, ali povrede trojice važnih igrača ozbiljno komplikuju nastavak takmičenja.

Naredni izazov za Šeja i društvo je gostovanje Hjuston Roketsima, a ostaje da se vidi kako će Tanderi odgovoriti na veliki kadrovski udarac.

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