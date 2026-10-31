Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Široki u nedelju od 13 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" u utakmici 6. kola Grupe A ABA lige. Oba kluba u meč ulaze sa učinkom 3-1.

Trener Ibon Navaro i ekipa dočekuju ovaj meč u odličnom raspoloženju posle dve ubedljive pobede u duplom kolu Evrolige.

"Očekuje nas nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka takmičenja u našoj grupi. Nemaju nikakav pritisak, igraju dobro. Ako ih potcenimo, ili slabije uđemo u meč što je bio slučaj u nekim prethodnim mečevima aba lige, možemo sebi da zakomplikujemo život. Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dve utakmice", rekao je Navaro, a prenosi klupski sajt.

Centar Vojin Medarević ističe da ekipa mora da uđe čvrsto u utakmicu.

"Igramo protiv ekipe koja je dobro startovala ove sezone i koja će želeti da se pokaže u najboljem svetlu u Beogradu. Igramo dobro, hvatamo ritam, ali ako uđete mekano u utakmicu i bez energije možete imati problema, što smo već videli ove sezone. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku u nedelju u Pioniru", izjavio je Medarević.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaKAO DA IH JE NEKO PROKLEO! Oklahoma ostala bez trojice važnih igrača, Šej na velikim mukama!
Čet Holmgren
KošarkaAMERIKANCI SE OTIMAJU ZA SRPSKOG BISERA! Matija ima samo 17 godina, a američki košarkaški giganti bore se SVIM SILAMA za njegov potpis!
Matija Lukić
KošarkaJEDNA DOBRA I DVE LOŠE VESTI ZA PARTIZAN! Crno-beli otkrili šta se dešava sa POVREĐENIM igračima!
Partizan - Sloboda 300426_001.JPG
Košarka"KOME DA SE IZVINJAVAM? ONOM PLAČLJIVKU?!" Miličić ismevao NBA legendu, zaratio sa velikom zvezdom, pa ODUVAO TRENERA NA KUĆNOM PRAGU: "Ma kakve pare, čoveče!"
zvezdabarcelona38480.jpg

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir