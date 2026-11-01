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Košarka
CRVENA ZVEZDA DANAS DOČEKUJE ŠIROKI U ARENI! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
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Košarkaši Crvene zvezde će u nedelju od 13 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dočekati Široki, u utakmici šestog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.
Oba kluba imaju po tri pobede i jedan poraz - Crvena zvezda je prva na tabeli Grupe A, dok Široki zauzima četvrto mesto.
Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic
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