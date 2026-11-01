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Košarkaši Crvene zvezde će u nedelju od 13 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dočekati Široki, u utakmici šestog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Oba kluba imaju po tri pobede i jedan poraz - Crvena zvezda je prva na tabeli Grupe A, dok Široki zauzima četvrto mesto.

Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

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