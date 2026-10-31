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Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su danas na svom terenu ekipu FMP-a sa 96:87 (27:18, 27:27, 20:18, 22:24), u utakmici šestog kola Grupe A ABA lige.

1/5 Vidi galeriju Krka - Crvena zvezda, ABA liga Foto: ABA/Krka/Drago Perko

Džordan Gejni je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 17 poena, dok su po 14 poena ubacili Entoni Kauan i Metju Hart. ; U redovima FMP-a najbolji je bio Brendon Raš sa 19 poena, dok je ; Marko Kovačević utakmicu završio sa 16 poena.

Cedevita Olimpija sada ima tri pobeda i dva poraza i prva je na tabeli Grupe A, dok je FMP sedmi sa skoro 2/3.

Košarkaši Cedevita Olimpije će u narednom kolu ABA lige gostovati Borcu, dok će FMP dočekati Budućnost.