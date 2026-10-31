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PAOK je danas kao gost savladao ekipu gradskog rivala Iraklisa sa 63:53 i tako zadržao stopostotni učinak u šampionatu Grčke posle pet odigranih kola.

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Zadovoljan je posle meča bio trener Andrea Trinkijeri, kako zbog pobede, tako i zbog načina na koji je njegov tim trijumfovao u ovom meču.

''Solunski derbi bi trebalo da izgleda upravo ovako. Još od osamdesetih godina, kada je grčka košarka počela da cveta, sećam se da sam gledao upravo ovakav tip ’tvrde’, bespoštedne košarke. Danas smo videli pravi primer toga. Bezbroj duela i fizičkog kontakta!

Da biste postigli koš, morate da izdržite sedam različitih kontakata. Kao da su u reketu krokodili i ajkule!

Ipak, pronašli smo način da odigramo čvrstu odbranu. Bila je to upravo takva utakmica, a verujem da smo bili dovoljno pametni da se prilagodimo njenim zahtevima i osiguramo pobedu.

Znam koliko je ova utakmica važna za naše navijače. Bila je važna i za nas – posebno nakon velikog povratka u Istanbulu, gde, nažalost, nismo uspeli da potpuno dovršimo posao. Danas se vraćamo kući sa dobrom, čvrstom pobedom u meču koji je bio prava rovovska borba'', objasnio je Trinkijeri.

Kao ključni faktor večerašnjeg trijumfa naveo je jak karakter njegovog tima.

''Ne možete doći u ovu dvoranu i otići kao pobednik bez karaktera. Kada bih morao da biram između igranja lepe, atraktivne košarke i posedovanja karaktera, izabrao bih karakter. To je bio ključ naše pobede. A najvažnije je to što je svaki igrač koji je kročio na teren dao svoj doprinos. Baš svaki od njih. To je ono što je najbitnije''.

Novinari su ga pitali i o učinku Trevora Hadžinsa i medijskim spekulacijama o njegovom potencijalnom transferu.

''Prošlo je mnogo godina otkako sam poslednji put čitao bilo šta osim knjiga. Glasine o transferima su deo vašeg posla – i ja to prihvatam – ali ne želim da učestvujem u njima.

Moj posao je da vodim tim i donosim odluke. Neko mudriji od mene jednom mi je rekao da ne postoje ispravne ili pogrešne odluke, postoje samo odluke donete na osnovu određenih parametara u datom trenutku. Nakon utakmice, ti parametri su možda već promenjeni.

U Italiji imamo izreku: ’U ponedeljak svi znaju sve.’ To potiče iz vremena kada su se sve fudbalske utakmice igrale nedeljom. Do ponedeljka, svi već znaju rezultate i šta se dogodilo. Ali, danas je ponedeljak, a ne nedelja.

Trevor je danas bio veoma dobar. Bio je staložen, pouzdan i pružio je veliki doprinos''.

U sličnom tonu reagovao je i na pitanje o statusu Lilanda Vokera i njegovom odlasku na pozajmicu:

''Poštujem vaše pitanje, ali iza vas stoji jedan visoki gospodin koji je prava osoba za razgovor o tim stvarima. Ja sam fokusiran na tim koji imam i na igrače koji su ovde. Smatram da bi bilo neučtivo – između ostalog i prema radu koji ulaže Jorgos Ciaras – da ja odgovorim na to pitanje. Ovo je potez koji se tiče sledeće sezone, budućnosti. Ja sam usmeren na tekuću sezonu – na ono što je sada i ovde, kao i na neposrednu budućnost.

Zašto bih govorio o igraču koji nije ovde, kada imam 15 igrača koji jesu ovde? Imam odgovornost prema svojim igračima.

To za mene nema smisla. Molim vas, pokušajte da razumete šta govorim. Nije na meni da o tome diskutujem, jer je to inicijativa kluba usmerena ka budućnosti. Ne želim da iznosim svoje mišljenje o igraču koji nije na terenu na kojem vodim trening'', poručio je Trinkijeri.

Kurir sport / Sportske net