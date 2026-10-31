Slušaj vest

Prvak Evrope se nalazi u teškoj situaciji, pošto su potvrdili da je plejmejker Žan Montero doživeo tešku povredu i da ga neće biti na terenu barem šest meseci.

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Situaciju je dodatno otežala suspenzija Tajlera Dorsija koji se žestoko posvađao sa Barcokasom i ljudima iz kluba i nema nameru da igra, a grčki klub je tražio obeštećenje od 5 miliona evra kako bi promenio sredinu.

Olimpijakos je pobedio Olimpiju iz Milana rezultatom 84:78 u petak uveče i posle meča je Barcokas rekao:

"Život je takav. Teško je. Morate da budete spremni na sve, mi sada moramo da ostanemo jaki jer samo tako možemo da se takmičimo na najvišem nivou. Pogledaćemo šta ima na tržištu i šta nam je dostupno, vlasnici su spremni da urade sve što treba da se pomogne ovom timu. Mislim da sada svi imaju po tri ili četiri plejmejkera jer je to krucijalna pozicija u košarci, a pogledajte koliko često timovi izgube po 2 ili 3 igrača. Voleo bih da možemo da dovedemo još nekoga iako sam zadovoljan Korijem Džozefom i Kodijem Milerom-Mekintajerom, a zaista ne treba trošiti reči na Žana Montera. Nikos Plotas je bio povređen mesec dana i vratio se da nam pomogne, pa i njemu treba malo iskustva", rekao je Barcokas.

Oni su nedavno doveli Džona Končara, ali on još nije debitovao.

"Verujem da će biti veliko pojačanje za nas. Naravno, bilo bi protivno mojim uverenjima da sam ga pustio da igra u momentu kada još ne zna ni ko su mu saigrači, nismo želeli da idemo na silu. On je dobar igrač i uklapa se u našu filozofiju", rekao je Jorgos.

O teškoj situaciji sa Tajlerom Dorsijem poručio je:

"Tajler je veoma važan igrač za nas, mnogo nam je pomogao prošle godine. Ne želim da se ljutim ni na koga jer je najvažnije da Olimpijakos pobeđuje. Uradiću sve što mogu da to omogućim. Ovo je tim za koji svi žele da igraju. Da sam košarkaš, želeo bih da budem ovde. Ko god hoće da pomogne Olimpijakosu, otvoriću mu vrata", rekao je trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas.