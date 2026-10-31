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Košarkaši Budućnosti pobedili su danas na svom terenu Borac sa 105:72, u utakmici šestog kola Grupe A ABA lige.

1/5 Vidi galeriju ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

Budućnost je sada lider na tabeli Grupe A sa četiri pobede i jednim porazom, dok je tim iz Čačka treći sa skorom 3/2.

Podgorički tim je do pobede vodio Flečer Megi sa 22 poena, 19 je dodao Stefan Đorđević, dok je ; Oleksandr Kovliar meč završio sa 17 poena.

U redovima Borca najbolji je bio Entoni Roj sa 22 poena.

Košarkaši Budućnosti će u narednom kolu ABA lige gostovati FMP-u, dok će Borac dočekati Cedevita Olimpiju.