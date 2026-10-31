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Posle pobeda nad Borcem u Čačku (87:81), Cedevita Olimpijom (70:69) i FMP-om u Železniku (78:66), Široki je prvi regionalni poraz pretrpeo protiv Slovana iz Bratislave na svom terenu (91:98).

Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Trener Širokog Bagarić je izneo očekivanja pred duel u Beogradu

"Očekuje nas zahtevno gostovanje Crvenoj zvezdi. Ne treba mnogo pričati o njihovim kvalitetima, ozbiljan su konkurent u Evroligi. Drago mi je što imamo priliku da igramo protiv takve ekipe, da vidimo gde smo u odnosu na sam vrh evropske košarke. Daćemo sve od sebe da budemo dobar protivnik. Bez obzira na to protiv koga igramo, želimo da pružimo maksimum i pokažemo se u najboljem svetlu", rekao je trener Širokog.

Utakmica se igra u nedelju od 13 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

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Željko Obradović, Partizan ABA liga Izvor: Kurir televizija