Posle pobeda nad Borcem u Čačku (87:81), Cedevita Olimpijom (70:69) i FMP-om u Železniku (78:66), Široki je prvi regionalni poraz pretrpeo protiv Slovana iz Bratislave na svom terenu (91:98).

"Očekuje nas zahtevno gostovanje Crvenoj zvezdi. Ne treba mnogo pričati o njihovim kvalitetima, ozbiljan su konkurent u Evroligi. Drago mi je što imamo priliku da igramo protiv takve ekipe, da vidimo gde smo u odnosu na sam vrh evropske košarke. Daćemo sve od sebe da budemo dobar protivnik. Bez obzira na to protiv koga igramo, želimo da pružimo maksimum i pokažemo se u najboljem svetlu", rekao je trener Širokog.