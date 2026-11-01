Slušaj vest

Košarkaši Hjuston Roketsa naneli su ubedljiv poraz ekipi Oklahoma Siti Tandera rezultatom 119:98. Glavni favorit za šampionski prsten u potpunosti je podbacio u napadu, upisavši drugi uzastopni neuspeh u kom ponovo nije uspeo da prebaci granicu od 100 poena, što ukazuje na ozbiljnu krizu forme.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je tihu ulogu u ovom susretu. Za nešto više od 19 minuta provedenih na parketu zabeležio je četiri poena, dva skoka i jednu asistenciju.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Za razliku od rivala, Hjuston je prikazao izuzetnu dubinu u igri, predvođen dominantnim izdanjem visokih igrača. Alperen Šengun bio je nadomak tripl-dabla sa 16 poena, devet skokova i devet asistencija. Partiju utakmice ipak je pružio Džabari Smit, koji je predvodio tim sa 30 poena, devet uhvaćenih lopti i pet asistencija.

Uz kontrolu u reketu stigao je i odličan šut spolja. Markus Smart pogađao je sa distance, ubacivši sedam trojki iz deset pokušaja, dok je Kevin Durent veteranskom završnicom osigurao ubedljiv trijumf svog tima.

U redovima Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžus-Aleksander sa 24 poena, četiri skoka i tri asistencije, ali bez prave podrške ekipe. Dvocifreni su bili još samo Benet Stric i Kenrih Vilijams, koji su postigli po 11 poena.

Hjuston u sledećem kolu dočekuje ekipu Bostona, dok Tanderi idu na gostovanje Klivlendu.

BONUS VIDEO: