Slušaj vest

Angažovanje Lebrona Džejmsa i Džejlena Brauna tokom leta bio je jasan signal da Filadelfija cilja na titulu, a ostatak tima dokazao je da može da nosi taj teret i kada situacija postane teška. Iako bez pomoći „Kralja” i Džoela Embida, Seventisiksersi su savladali Šarlot sa 109:104.

1/5 Vidi galeriju Lebron na predstavljanju u Filadelfiji Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Pored toga što su Embid i Džejms propustili meč, Braun je odlučio da zaigra rovit, pod nedovoljno saniranom povredom. Gostujući sastav je praktično ceo meč bio u podređenom položaju, konstantno stizao prednost domaćina i delovao na ivici poraza, pre nego što je u samoj završnici eksplodirao i serijom prelomio duel.

Čovek odluke bio je Tajris Maksi. Kada se utakmica rešavala, Maksi je preuzeo sve konce igre, poigravao se sa rivalskom odbranom i pogađao iz svih pozicija. Šarlot je u finišu uspeo da pobegne na „plus pet“, ali je Maksi potom sam ubacio devet vezanih poena i režirao potpuni preokret. Duel je zaključio sa 38 poena, četiri uhvaćene lopte i četiri uspešna dodavanja.

Podršku je imao u Anferniju Simonsu, koji je ubacio 19 poena. U ekipi Šarlota napadački su prednjačili Grejson Alen sa 27 i Brendon Miler sa 24 poena.

BONUS VIDEO: