Košarkaši Partizana u ponedeljak od 13 časova dočekuju Kluž u utakmici 6 . kola ABA lige.
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PENJAROJA POZIVA NA OPREZ PRED KLUŽ: Trener Partizana zna šta njegovi igrači moraju da urade...
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Raniji termin od 13 časova bilo je jedino rešenje, a zbog zauzetosti Beogradske arene i hale ,"Aleksandar Nikolić", kao i već odranije potvrđenog večernjeg termina odigravanja utakmice u Hali sportova ,"Ranko Žeravica".
Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia
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Trener Partizana Đoan Penjaroja poštuje sutrašnjeg rivala.
"Očekuje nas nova utakmica, u drugačijoj hali i u drugačijem terminu. Igramo protiv jedne od važnijih ekipa u ABA ligi i tima koji učestvuje u Evrokupu. Vrlo su dobra napadačka ekipa, sa dosta skorera pogotovo na bekovskim pozicijama. Mi moramo da odigramo čvrstu odbranu, da probamo da zaustavimo njihovu tranziciju i da pružimo stabilnu partiju, ukoliko želimo da dođemo do pobede", rekao je Penjaroja
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