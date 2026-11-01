Raniji termin od 13 časova bilo je jedino rešenje, a zbog zauzetosti Beogradske arene i hale ,"Aleksandar Nikolić", kao i već odranije potvrđenog večernjeg termina odigravanja utakmice u Hali sportova ,"Ranko Žeravica".

"Očekuje nas nova utakmica, u drugačijoj hali i u drugačijem terminu. Igramo protiv jedne od važnijih ekipa u ABA ligi i tima koji učestvuje u Evrokupu. Vrlo su dobra napadačka ekipa, sa dosta skorera pogotovo na bekovskim pozicijama. Mi moramo da odigramo čvrstu odbranu, da probamo da zaustavimo njihovu tranziciju i da pružimo stabilnu partiju, ukoliko želimo da dođemo do pobede", rekao je Penjaroja