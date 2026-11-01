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1/4 Vidi galeriju Crvena zvezda - Široki Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Čestitam timu na pobedi. Bio je ovo meč koji smo hteli da odigramo na određeni način, protiv veoma dobre defanzivne ekipe. Ograničili su nam kreaciju kroz dribling, kao i broj asistencija. Reč je o najboljoj odbrani u takmičenju, pa smo morali više da 'delimo' loptu. Broja od 28 asistencija je dobra, uprkos tome što smo imali 16 izgubljenih lopti", rekao je Navaro i dodao:

"Moramo da unapredimo kontrolu defanzivnog skoka, ali mislim da je urađen dobar posao. Neki igrači su uhvatili ritam za naredne izazove. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže i još jednom čestitke ekipi na trijumfu".

Pred Zvezdom je gostovanje Olimpijakosu u Pireju.

"Svi žele da se dokažu i izbore mesto u timu za naredne susrete. Bilo je dobro, a ove nedelja uoči meča protiv Olimpijakosa poslužila nam je praktično kao trening u kom su igrači mogli da pokažu šta umeju".

Zvezda je i ovog popodneva ubacila 100 poena.

"Kvalitet šuteva se popravlja, a dogovor je da onaj ko postigne stoti poen plati picu. Doduše, još uvek nije niko platio", zaključio je uz osmeh Navaro.