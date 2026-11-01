Prva pobeda u istoriji na svom terenu.
ABA LIGA
ISTORIJSKA POBEDA DEBITANTA: Košarkaši Slovana pobedili Krku na svom terenu.
Slušaj vest
Košarkaši Slovana pobedili su večeras na svom terenu u Bratislavi Krku 66:64 (17:18, 20:16, 13:16, 16:14), u šestom kolu Grupe A regionalne ABA lige.
ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic
Vidi galeriju
Slovan su predvodili Kvinsi Ford sa 14 i Niko Bačvić i Trevon Niki Bluet sa po 13 poena.
Kod Krke bolji od ostalih bio je Blaž Mahkovič sa 17 poena.
Slovan je četvrti u grupi sa tri pobede i dva poraza, a Krka je na 10. mestu sa svih pet poraza.
Reaguj
Komentariši