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Košarkaši Slovana pobedili su večeras na svom terenu u Bratislavi Krku 66:64 (17:18, 20:16, 13:16, 16:14), u šestom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

Slovan su predvodili Kvinsi Ford sa 14 i Niko Bačvić i Trevon Niki Bluet sa po 13 poena.

Kod Krke bolji od ostalih bio je Blaž Mahkovič sa 17 poena.

Slovan je četvrti u grupi sa tri pobede i dva poraza, a Krka je na 10. mestu sa svih pet poraza.

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