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Željko Obradović je kao glavni uzrok neuspeha izdvojio greške svoje ekipe.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

Obradović je pohvalio je energiju protivnika i borbenost svojih igrača, ali je ukazao da su izgubljene lopte omogućile Arisu veliki broj lakih poena.

"Postoje igrači koji imaju više utakmica nego treninga", rekao je Obradović.

Objasnio je da zgusnut raspored otežava uigravanje, posebno košarkašima koji nisu prošli pripreme sa ekipom. Uprkos problemima, naglasio je da veruje igračima.

Poraze od Efesa i Arisa povezao je sa istim slabostima: promašajima, nedostatkom mirnoće i većim brojem izgubljenih lopti nego asistencija.

Pohvalio je i Vasilisa Spanulisa, kao i jačanje konkurencije u Grčkoj, izdvojivši Aris i PAOK kao rivale koji zahtevaju ozbiljan pristup.

Panatinaikos u sredu od 20.45 gostuje Realu u desetom kolu Evrolige.