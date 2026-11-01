Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Za treću pobedu ekipe Dimitrisa Itudisa ove sezone u ligi najzaslužniji je Vasa Micić koji je odigrao možda i najbolju partiju od dolaska u ekipu.

1/7 Vidi galeriju Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Vasa je utakmicu završio sa 31 poenom i čak devet trojki!

Podelio je i pet asistencija.

Za Hapoel je debitvao Tamir Blat, koji je ovog leta stigao u tim upravo iz Makabija.

U poraženom timu istakli su se Jam Madar sa 18 poenna i sedam asistencija, i Roman Sorkin sa 15 poena.

Posle serije poraza Makabija, kako u Evroligi (učinak 2/7), tako i u izraelskoj ligi (skor 2/2) zbiljno se drma klupa treneru "ponosa Izraela" Odedu Katašu, pišu tamošnji mediji.