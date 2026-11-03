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Crvena zvezda je rutinski savladala Široki u šestom kolu ABA lige, a u centru pažnje našao se Vojin Medarević! Mladi krilni centar pružio je sjajnu partiju i pokazao da bi mogao da bude značajno pojačanje za crveno-bele u nastavku sezone.

Medarević je ovog leta stigao na Mali Kalemegdan iz subotičkog Spartaka, a do sada nije imao mnogo prilika da pokaže šta zna. Ipak, protiv Širokog dobio je 20 minuta na parketu i maksimalno ih iskoristio - ubacio je 16 poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju.

Posle odličnog izdanja, Medarević je za "Meridian sport" govorio o utakmici, očekivanjima i prilagođavanju na novu sredinu. Iako je Zvezda upisala ubedljivu pobedu, mladi košarkaš upozorio je da ekipa još ima mnogo prostora za napredak.

"Možda je sa strane delovalo lako, ali nije nimalo bilo tako. Ima mnogo toga na čemu treba da radimo. Ponavljali smo greške o kojima smo međusobno pričali da ne smemo da ih pravimo i zato moramo što bolje da se spremimo za utakmice poput one koja nas čeka protiv Olimpijakosa.

Ukoliko ne budemo ispravili detalje, nećemo moći da pobedimo u tako zahtevnim utakmicama. Pred nama je važna nedelja u kojoj treba da radimo na svim problemima", poručio je Medarević.

Ne krije koliko mu znači Zvezdin dres

Odlična partija protiv Širokog sigurno će mu mnogo značiti, ali Medarević ističe da mu je najvažnije to što je ekipa pobedila. Priznao je i da mu nije uvek lako da se uklopi u tim, ali da svaki trening i utakmicu koristi kako bi što bolje upoznao sistem igre.

"Mnogo prija i zaista je sjajan osećaj, ali tim je ispred svega i najvažnije je što smo pobedili. Naravno da je teže kada morate da uskačete, ali ja se trudim da pratim na treninzima, da upijam i da detaljno gledam naše utakmice u Evroligi, kako bih tačno znao šta radimo u svakom trenutku. Kada se nađem na terenu, želim da znam šta se očekuje od mene.

I dalje mi je neverovatno što sam potpisao za klub za koji navijam odmalena. Polako se navikavam da sam igrač Zvezde, ali još nisam do kraja osvestio taj osećaj", iskreno je rekao košarkaš crveno-belih.

Oduševljen saradnjom sa trenerom, otkrio i s kim je najviše kliknuo

Medarević je govorio i o radu sa trenerom Ibonom Navarom, čiji mu se sistem igre posebno dopada. Istakao je da mu odgovaraju brz tempo i konstantno kretanje lopte, ali i da ima veliku podršku stručnog štaba.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Za mene lično je sistem odličan. Prija mi što igramo brzo i posebno mi se sviđa što se lopta stalno kreće. Pre svega, dobar je čovek i izuzetan trener. Stalno nam pomaže kad god je potrebno", istakao je Medarević.

Na kraju je otkrio i sa kojim saigračima je najbrže pronašao zajednički jezik.

"Najviše sam kliknuo sa Bjelićem, a naravno, tu su Davidovac, Dobrić, Đurišić… Naravno, i ostali momci su sjajni i pomažu mi da se adaptiram", zaključio je košarkaš Zvezde.