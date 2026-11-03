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Tim iz Kolorada nikako da pronađe pravi ritam!

Denver Nagetsi su prethodne noći pred svojim navijačima pretrpeli novi poraz, pošto je Portland slavio rezultatom 118:110.

Blejzersi su tako stigli do petog trijumfa u šest odigranih utakmica, dok Denver sada ima polovičan učinak (3-3), uz zabrinjavajuća dva poraza na tri meča odigrana u svojoj dvorani.

Ni Nikola Jokić ovog puta nije uspeo da spreči novi neuspeh svoje ekipe. Srpski as je za 36 minuta na parketu postigao 26 poena, uhvatio devet skokova i podelio osam asistencija, pa mu je za novi tripl-dabl nedostajao samo jedan skok i dve asistencije. Ipak, Jokić nije bio na svom prepoznatljivom nivou – šutirao je 10/22 iz igre, a posebno je upadljivo da u odlučujućoj četvrtini nije upisao nijedan skok ni asistenciju. Denver je tako ostao bez preko potrebnog trijumfa, a ni još jedna solidna statistička partija srpskog centra nije bila dovoljna da izvuče Nagetse iz problema.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Jokić je pokušavao da pronađe rešenje, razigrava saigrače i pokrene Denver kada je bilo najpotrebnije, ali je Portland imao spreman odgovor. Posebno je zabrinjavajuće što su Nagetsi tokom njegovih 36 minuta na parketu bili u rezultatskom minusu od tri poena. Kada se od najboljeg igrača očekuje da bude motor ekipe, takav podatak dodatno oslikava koliko je Portland uspeo da poremeti igru domaćina.

Klingan zagorčao život Jokiću

Jedan od glavnih razloga poraza Denvera bio je Donovan Klingan, koji je odigrao utakmicu za pamćenje. Mladi centar Portlanda ubacio je 17 poena, uhvatio čak 18 skokova i upisao četiri blokade!

Posebno je neverovatno da je čak devet njegovih skokova bilo u napadu. Upravo je tu Portland napravio ogromnu razliku i potpuno zagorčao život Denverovim centrima.

Gosti su imali čak 21 ofanzivni skok, dok su Nagetsi ostali na svega devet. Zahvaljujući tome Portland je dobio čak 17 dodatnih pokušaja iz igre. Kada protivniku dozvolite toliko drugih šansi, teško je očekivati da ćete utakmicu završiti pobedom.

Jokić je u pojedinim trenucima uspevao da kontroliše skok, naročito na početku utakmice, ali je Klingan postepeno preuzeo dominaciju pod obručima. Portland je tako pronašao način da Denveru oduzme jednu od njegovih najvećih prednosti.

Trojke dokrajčile Nagetse, Marej uzalud pogađao

Nije samo skok bio problem za Denver. Portland je potpuno nadigrao domaćina i u šutu za tri poena.

Blejzersi su pogodili 15 od 41 pokušaja van linije 7,24 metra, dok su Nagetsi bili na svega devet pogodaka iz 26 pokušaja. Razlika je bila očigledna, a gosti su u jednom trenutku uspeli da pogode čak pet uzastopnih trojki i probiju defanzivnu postavku Denvera.

Zanimljivo, trener Nagetsa Dejvid Adelman pokušao je na početku utakmice sa zonskom odbranom 3-2, što je u početku delovalo kao pun pogodak. Portland je promašivao u serijama, a Denver je koristio priliku da napravi prednost.

Nikola Jokić je tada sakupljao skokove, startna petorka delovala je solidno, a Nagetsi su u jednom trenutku imali čak 11-3 prednost u skokovima. Ipak, kako je utakmica odmicala, Portland je pronašao rešenje za odbranu domaćina i počeo da zatrpava koš.

Džamal Marej je pokušavao da održi Denver u životu i odigrao je sjajnu individualnu utakmicu sa 35 poena, pet skokova i šest asistencija. Ipak, kada su gosti počeli da preuzimaju kontrolu, ni njegovi pogoci nisu mogli da zaustave pad Nagetsa.

Završni udarac Portlanda

Denver je dugo imao utakmicu pod kontrolom. Portland je gubio tokom većeg dela susreta, a domaćin je uspevao da odbije nekoliko naleta gostiju.

Ipak, prelomni trenutak dogodio se u poslednjoj četvrtini, kada su Blejzersi konačno preuzeli vođstvo. Kris Jangblud je poentirao nakon odbitka, a zatim je Džru Holidej dodatno zakomplikovao situaciju za Denver pogotkom za tri poena.

Nagetsi su odjednom morali da jure rezultat, a Portland je osetio krv.

Deni Avdija bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu gostiju. Ubacio je 28 poena, od čega čak devet u poslednjoj četvrtini, kada je pokazao da ima dovoljno mirnoće i kvaliteta da preuzme odgovornost.

Demijan Lilard dodao je 20 poena, dok je Džru Holidej sa klupe doneo 17 poena, 10 asistencija i osam skokova. Portland je imao više raspoloženih igrača, a upravo je širina rotacije presudila u trenucima kada se utakmica lomila.

Denver je pokušao da se vrati, Marej je pogodio važnu trojku i smanjio zaostatak, ali je Tumani Kamara na 1:10 do kraja pogodio šut van linije 7,24 metra i praktično stavio tačku na utakmicu.

Dodatnu brigu za Nagetse predstavlja i situacija sa Kemom Džonsonom, koji se tokom jedne akcije u završnici uhvatio za zadnju ložu.

Nagetsi imaju razloga za brigu

Portland je ovom pobedom prekinuo i dug negativan niz u Denveru, gde nije slavio u prethodnih 18 ligaških gostovanja. Sada je na impresivnih 5-1, dok Denver već posle šest utakmica ima tri poraza, od čega dva na svom parketu.

Posebno zabrinjava činjenica da je jedina domaća pobeda Nagetsa stigla tek posle produžetka i velikog preokreta protiv Nju Orleansa, kada su nadoknadili čak 23 poena zaostatka.

Jokić je i dalje sposoban da isporuči impresivne brojke, Marej je protiv Portlanda pokazao da može da bude izuzetno efikasan, ali Denver očigledno ima ozbiljne probleme koji se ne mogu rešiti samo individualnim partijama najvećih zvezda.

Skok, odbrana, realizacija i koncentracija u završnici - sve su to segmenti u kojima Nagetsi moraju hitno da pronađu odgovore.

A dok se to ne dogodi, Jokić će nastaviti da nosi ogroman teret na svojim leđima. Ovoga puta ni 26 poena i osam asistencija nisu bili dovoljni da spasu Denver od novog šamara!