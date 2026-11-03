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Nikola Kusturica ima samo 17 godina, ali njegovo ime već ozbiljno odjekuje u američkoj košarci!

Mladi srpski košarkaš stigao je na Univerzitet UCLA kao jedan od najzvučnijih evropskih talenata, a pažnja koju mu posvećuju tamošnji mediji pokazuje da se od njega očekuju velike stvari.

Posebno je odjeknula objava "TNT Sportsa", koji je pred utakmicu UCLA protiv Arizone izdvojio srpskog tinejdžera i poslao jasnu poruku: "Ima samo 17 godina, a Nikola Kusturica je nova velika nada UCLA!"

I to nije samo prazna najava! Kusturica iza sebe ima rezultate zbog kojih ga američka košarkaška javnost već ozbiljno prati, a pojedine projekcije vide ga čak i kao potencijalnog prvog pika NBA drafta 2028. godine.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kusturica u dresu UCLA Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia

Amerikanci ne skidaju pogled sa srpskog talenta!

Koliko se očekuje od mladog Novosađanina najbolje pokazuje interesovanje koje je izazvao prilikom dolaska u Ameriku. Prema pisanju američkih medija, Kusturica je imao interesovanje velikih koledž programa, među kojima su bili Kentaki i Mičigen, ali je na kraju izabrao UCLA.

Trener Mik Kronin dobio je izuzetno talentovanog igrača, visokog oko 206 centimetara, koji može da igra na više pozicija. Američki mediji već ga predstavljaju kao potencijalnog prvog pika NBA drafta 2028. godine, što dovoljno govori o tome kakav se potencijal krije u srpskom tinejdžeru.

A Kusturica nije dugo čekao da pokaže zbog čega je toliko cenjen.

Na egzibicionoj utakmici protiv Kalifornija Baptist univerziteta, u pobedi UCLA rezultatom 100:53, ostvario je učinak koji je privukao veliku pažnju: 10 poena, osam skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade! Sve to za 24 minuta na parketu, bez ijedne izgubljene lopte.

Iako ga šut nije služio – pogodio je tri od 11 pokušaja iz igre i nijednu trojku iz šest pokušaja – pokazao je da može da utiče na igru na gotovo svaki način.

Trener Kronin posebno je istakao njegovu sposobnost da doprinese ekipi čak i kada ga šut ne služi. Drugim rečima, Kusturica ne mora da zatrpava koš da bi bio jedan od najvažnijih igrača na parketu.

37 poena protiv Amerikanaca! Srbin zablistao u finalu Svetskog prvenstva!

Ipak, ono što je najviše odjeknulo preko Atlantika dogodilo se ovog leta u Istanbulu.

Kusturica je na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina bio prava senzacija. Predvodio je Srbiju sa prosekom od 24,6 poena, 6,9 skokova i 2,7 asistencija po utakmici, a posebno je zablistao kada je bilo najvažnije.

U finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država ubacio je čak 37 poena i uhvatio devet skokova! Srbija je izgubila sa 107:81, ali je mladi as ostavio neverovatan utisak. Njegovih 37 poena predstavlja rekord finala Svetskog prvenstva U17!

Kusturica je šampionat završio kao najbolji defanzivac turnira i član idealne petorke. Zabeležio je 16 ukradenih lopti i 12 blokada, čime je pokazao da nije samo izvanredan napadač već i igrač koji pravi razliku na obe strane terena.

Od Barseloninog čuda do američkog sna!

Njegov uspon nije počeo ovog leta. Kusturica je još kao dečak stigao u Barselonu, gde je prošao kroz mlađe kategorije jednog od najvećih evropskih klubova. U sezoni 2025/26 nastupao je i u španskoj ligi do 22 godine, sa prosekom od 13,5 poena, 7,5 skokova i 1,9 asistencija.

Posebno se pamti njegov nastup na turniru Adidas Next Generation u Grčkoj, gde je prosečno beležio 16,2 poena, 6,5 skokova i 3,2 asistencije. U finalu protiv Reala bio je sjajan sa 20 poena i 10 skokova, a Barselona je osvojila trofej.

Još 2025. godine osvojio je Evropsko prvenstvo za igrače do 16 godina sa Srbijom i poneo priznanje za najkorisnijeg igrača turnira. Tada je već bilo jasno da se radi o izuzetnom talentu.

Sada je pred njim novi izazov – američki koledž, velika konkurencija i put ka NBA ligi.

Sa samo 17 godina, Nikola Kusturica već ima ono o čemu mnogi košarkaši sanjaju čitavu karijeru. A ako nastavi ovim putem, Srbija bi u budućnosti mogla da dobije još jednog košarkaša na najvećoj svetskoj sceni!