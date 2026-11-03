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Luka Dončić igra košarku koja ostavlja bez daha!

Slovenački superstar nastavio je da teroriše protivničke odbrane, pa je samo dan nakon što je Torontu ubacio 45 poena, protiv Majamija isporučio još 42, uz 13 asistencija i sedam skokova! Za manje od 24 sata sakupio je neverovatnih 87 poena, a Lejkersi su slavili sa 138:117.

Dok Dončić blista i sve glasnije ulazi u priču o MVP priznanju, Nikola Jović nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo. Srpski reprezentativac dobio je tek pet minuta na parketu, za koje je postigao dva poena i uhvatio jedan skok. Tako je duel dvojice košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije protekao u potpunoj dominaciji slovenačkog asa.

Dončić nezaustavljiv, Majami nije imao odgovor!

Luka je protiv Majamija još jednom pokazao zbog čega važi za jednog od najboljih košarkaša današnjice. Ubacio je 42 poena, uz 13 asistencija i sedam skokova, a posebno impresivno zvuči podatak da je pogodio šest trojki.

Dončić je već u prvoj četvrtini ubacio 16 poena i podelio pet asistencija. Na poluvremenu je bio na 24 poena, a početkom treće deonice dodao je još devet za svega četiri i po minuta, čime je prednost Lejkersa narasla na 93:74.

Majami je pokušavao da pronađe način da zaustavi Slovenca, ali uzalud. Trener Erik Spolstra i njegovi saradnici posebno su pripremali odbranu za Dončića, svesni da protiv njega ne postoji jednostavno rešenje. Plan je bio da ga nateraju na teške šuteve, udvajaju i izbace iz ritma, ali je Luka ponovo pokazao koliko je teško pročitati njegovu igru.

Pogodio je osam od devet pokušaja za dva poena, šest od 15 trojki i osam od deset slobodnih bacanja. Kada je reč o organizaciji igre, ponovo je bio maestralan, pronalazio je saigrače i diktirao tempo utakmice.

Lejkersi su tako stigli do šeste pobede u osam utakmica, a Dončić je nastavio da potvrđuje da će biti jedan od glavnih kandidata za MVP priznanje.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Majamija Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

87 poena za dve večeri! Luka poslao brutalnu poruku NBA ligi!

Posebno je impresivno ono što je Slovenac uradio u razmaku od samo 24 sata

Najpre je protiv Toronta ubacio 45 poena, uz 15 skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i osam pogođenih trojki. Lejkersi su slavili sa 131:125, a Dončić je tom partijom ispisao istoriju NBA lige.

Postao je prvi košarkaš u istoriji koji je na jednoj utakmici uspeo da zabeleži najmanje 45 poena, 15 skokova, pet asistencija, pet ukradenih lopti i pet pogođenih trojki!

A onda je usledio novi spektakl protiv Majamija. Još 42 poena, još 13 asistencija i nova pobeda. Kada se sve sabere, Luka je za dve utakmice postigao čak 87 poena!

Američki mediji posebno ističu njegovu neverovatnu napadačku seriju. Dončić je na pet uzastopnih utakmica postigao najmanje 37 poena, a u četiri od poslednjih pet mečeva prebacio je granicu od 40!

Jović u drugom planu, Janis nije mogao da spase Majami!

Za razliku od Dončića, Nikola Jović nije dobio mnogo prostora da pokaže šta ume. Srpski reprezentativac proveo je svega pet minuta na parketu, upisao dva poena i jedan skok, pa je praktično ostao u senci spektakularne partije slovenačkog asa.

Nikola Jović Foto: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Majami je imao raspoloženog Janisa Adetokumba, koji je utakmicu završio sa 30 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Klej Tompson dodao je 19, a Bem Adebajo 16 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspucani domaćin.

Sa druge strane, Ostin Rivs je pomogao Dončiću sa 27 poena, dok je Voker Kesler upisao 15 poena i 15 skokova.

Lejkersi su tako vezali dve pobede, a Luka je nastavio da šalje jasnu poruku konkurenciji. Ako ovako nastavi, teško da će bilo ko moći da ga ignoriše u trci za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi.

A Nikola Jović će morati da sačeka novu priliku da se nametne u Majamiju.