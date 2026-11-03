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Bogdan Bogdanović nije dobio mnogo prostora za igru u velikom okršaju Hjuston Roketsa i Boston Seltiksa.

Srpski reprezentativac proveo je na parketu svega pet minuta i 17 sekundi, upisao jednu asistenciju, dok je jedini pokušaj za tri poena promašio. Ipak, njegov Hjuston imao je mnogo razloga za slavlje - Roketsi su ubedljivo savladali Boston rezultatom koji im je omogućio da nastave sjajan niz i zadrže prvo mesto na Zapadu.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

U centru pažnje bio je Alperen Šengun, koji je odigrao fantastičnu utakmicu. Turski centar ubacio je 26 poena, podelio 10 asistencija i uhvatio sedam skokova, uz izuzetno impresivan šut iz igre - pogodio je 12 od 15 pokušaja, odnosno čak 80 odsto. Tome je dodao dve ukradene lopte i dve blokade, a njegov plus-minus indeks od +21 bio je najbolji na utakmici.

Hjuston je do trijumfa stigao zahvaljujući sjajnoj timskoj igri, čvrstoj odbrani i potpunoj kontroli reketa. Posebno je impresivno što su Roketsi slavili iako su bili oslabljeni na centarskoj poziciji. Klint Kapela i Stiven Adams nisu bili na raspolaganju, pa je Oskar Čibve ostao jedina dostupna opcija na toj poziciji i dobio svega sedam minuta.

Boston je uspevao da parira samo u uvodnoj deonici. Hjuston je u jednom trenutku poveo 25:15, uz dve trojke Tarija Is ona, ali su Seltiksi odgovorili serijom 14:4 i zahvaljujući pogocima Luke Garze i slobodnim bacanjima Džejsona Tejtuma stigli do izjednačenja - 29:29.

Ipak, to je bilo sve od Bostona kada je reč o ozbiljnijem ugrožavanju prednosti rivala. Roketsi su drugu četvrtinu dobili sa 28:21 i na veliki odmor otišli sa sedam poena viška.

Seltiksi su pokušali da se vrate početkom treće deonice. Nemijas Keta je vezao nekoliko poena, a posle atraktivnog alej-upa Mičela Robinsona prišli su na samo 63:62. Međutim, Hjuston je brzo odgovorio. Džabari Smit Mlađi pogodio je dve trojke, Šengun je dominirao pod košem, a Roketsi su u poslednju četvrtinu ušli sa vođstvom 82:73.

U završnici je usledio novi nalet domaćina. Markus Smart je pogodio dve trojke, Rid Šepard dodao trojku i polaganje, a Šengun je nastavio da zatrpava koš rivala. Serija od 10:0 odvela je Hjuston do velikih 97:79 i praktično rešila pitanje pobednika.

Veliki deo zasluga za trijumf pripada i odbrani Roketsa. Džejson Tejtum, koji je uoči utakmice prosečno beležio 28,3 poena, zaustavljen je na 19, uz svega pet pogođenih šuteva iz 16 pokušaja. Posebno se mučio iza linije za tri poena, gde je pogodio samo jednom iz sedam pokušaja, a imao je i pet izgubljenih lopti.

Boston je utakmicu završio sa svega 38,6 odsto uspešnosti šuta iz igre i 12 pogođenih trojki iz 42 pokušaja. Sa druge strane, Hjuston je šutirao odličnih 54,4 odsto, a čak 34 od ukupno 43 pogotka došla su posle asistencija.

Džabari Smit Mlađi završio je meč sa 14 poena i 10 skokova, uz četiri pogođene trojke iz pet pokušaja. Amen Tompson takođe je dodao 14 poena, Tари Ison 13, dok je Kevin Durent upisao 12 poena iz svega šest šuteva. Fred Vanvlit je u povratničkom nastupu podelio devet asistencija.

Boston je u Hjuston stigao posle utakmice odigrane prethodne večeri, ali umor ne može da bude jedino objašnjenje za ovako ubedljiv poraz. Roketsi su slavili sa 16 poena razlike, nijednom nisu bili u rezultatskom zaostatku i još jednom pokazali zbog čega se nalaze na samom vrhu Zapadne konferencije.

Hjuston sada ima skor 7-1, a nakon poraza od Dalasa u NBA kupu vezao je dve pobede uz ukupnu koš-razliku od čak plus 37. Bogdanović i sa skromnom minutažom ima priliku da bude deo ekipe koja je na početku sezone poslala ozbiljnu poruku konkurenciji - Roketsi su trenutno tim koji svi žele da sruše na Zapadu.