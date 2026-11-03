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PAOK je bacio oko na jednog od važnih igrača Crvene zvezde, a prema informacijama tamošnjeg portala "SDNA", spreman je da za njegov potpis izdvoji pravo bogatstvo – čak tri miliona evra po sezoni!

Na meti solunskog kluba nalazi se Kris Džons, američki plejmejker koji se ove sezone nametnuo kao jedan od važnih aduta crveno-belih. Grci žele da ga vide u crno-belom dresu, a cifra koja se pominje jasno pokazuje koliko su ozbiljne njihove ambicije.

1/5 Vidi galeriju Kris Džons Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic

Navodno, PAOK je već ponudio 33-godišnjem košarkašu ugovor vredan tri miliona evra. U tekstu grčkog portala navodi se da klub iz Soluna ozbiljno razmatra Džonsov dolazak i da pokušava da ga privoli izuzetno izdašnim finansijskim uslovima.

Međutim, tu nastaje problem za Grke - Kris Džons ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom, a čelnici kluba sa Malog Kalemegdana nemaju nameru da se tek tako odreknu organizatora igre.

Prema informacijama koje je objavio "Mozzart Sport", PAOK se raspitivao za američkog plejmejkera, ali je iz Beograda dobio negativan odgovor. Isti izvor navodi i da zvanična ponuda Crvenoj zvezdi nije stigla, uprkos tome što su grčki mediji objavili da je PAOK spreman da igraču ponudi tri miliona evra godišnje.

Zvezda je za sada odlučna u nameri da zadrži Džonsa, a eventualni odlazak mogao bi da bude moguć samo uz dogovor sa beogradskim klubom i odgovarajuće obeštećenje.

A nije teško razumeti zbog čega crveno-beli ne žele da ostanu bez Amerikanca. Džons ove sezone u Evroligi prosečno beleži 8,8 poena i čak 5,9 asistencija po utakmici, uz svega 1,1 izgubljenu loptu. Posebno impresivan je odnos asistencija i izgubljenih lopti.

Amerikanac se ističe kao jedan od najboljih organizatora igre u elitnom takmičenju, a njegova mirnoća, pregled igre i sposobnost da razigra saigrače predstavljaju veliki adut ekipe sa Malog Kalemegdana.

PAOK, s druge strane, očigledno želi da napravi ozbiljan iskorak i pojača ekipu igračem evroligaškog kvaliteta.

Za sada je poruka iz Beograda jasna - Zvezda ne želi da ostane bez svog plejmejkera! Grci su pokazali koliko ga žele, ali konačna odluka nije u njihovim rukama. Ako PAOK zaista želi Krisa Džonsa, moraće prvo da pronađe način da ubedi crveno-bele da ga puste.

Jedno je sigurno, transfer-saga je počela, a cifra od tri miliona evra podigla je prašinu na evropskoj košarkaškoj pijaci.