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Nikola Jokić nastavlja da radi gotovo sve na parketu, ali jedna stvar nikako da dođe na svoje mesto - šut za tri poena!

Najbolji košarkaš Denver Nagetsa ponovo je imao problema sa realizacijom, a statistika na početku nove NBA sezone potvrđuje da mu šut za tri poena i dalje predstavlja veliki problem.

U porazu od Portland Trejlblejzersa srpski centar ubacio je 26 poena, uz devet skokova i osam asistencija. Bio je nadomak tripl-dabla, ali njegov šut nije bio na željenom nivou. Iz igre je pogodio 10 od 22 pokušaja, dok je iza linije 7,24 metra bio uspešan samo dva puta iz sedam šuteva.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

I nije to izolovan slučaj. Prema statistici nakon šest odigranih utakmica u sezoni 2026/27, Jokić za tri poena šutira svega 22,6 odsto! Pogodio je sedam trojki iz 31 pokušaja, što je daleko od njegovih najboljih izdanja i učinka na koji je navikao ljubitelje košarke.

Brojke koje zabrinjavaju

Jokić trenutno prosečno beleži 22 poena, 9,7 skokova i devet asistencija po utakmici. Dakle, i dalje je blizu tripl-dabla i jedan od najvažnijih igrača Denvera, ali šuterski učinak ostavlja prostor za ozbiljna pitanja.

Ukupan procenat šuta iz igre iznosi mu 47,2 odsto, dok je za tri poena na svega 22,6. Posebno je zanimljivo što je u prethodnoj sezoni, uprkos problemima koji su se pojavili nakon povrede kolena, na kraju regularnog dela imao 38 odsto uspešnosti iza linije 7,24 metra.

Međutim, kada se pogleda period pre i posle povrede, razlika je još uočljivija. Jokić je u novembru i decembru prošle sezone pogađao čak 46,6 odsto trojki, dok je u poslednja tri meseca regularnog dela taj procenat pao na 28,9 odsto.

Da li je povreda ostavila trag?

Jokić je povredu levog kolena doživeo krajem decembra 2025. godine, a nakon povratka na parket njegov šut nije bio na istom nivou kao pre prinudne pauze. Posebno se to videlo kod pokušaja za tri poena, gde je usledio primetan pad procenta.

Naravno, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je povreda jedini razlog za njegove šuterske probleme, ali vremenska povezanost i statistika svakako privlače pažnju. Ono što je jasno jeste da se Jokić još traži kada je reč o šutu sa distance.

Denver ne može da čeka

Ipak, bilo bi pogrešno svesti Jokićevu igru samo na procente šuta. Srbin i dalje kontroliše napad Nagetsa, pronalazi saigrače, skuplja skokove i beleži brojke koje bi za većinu igrača bile vrhunske.

Problem je u tome što protivničke odbrane mogu da se prilagode kada znaju da mu šut spolja ne ide. Ako Jokić ponovo počne da kažnjava rivale trojkama, Denver će dobiti dodatno oružje, a prostor za njegove prodore, asistencije i igru u reketu biće znatno veći.

Sezona je tek počela i nema razloga za paniku, ali brojke su tu - 22,6 odsto za tri poena. Za igrača Jokićevog kalibra, to je podatak koji se ne može ignorisati. Svi u Denveru nadaju se da je samo pitanje vremena kada će se njegov šut vratiti na prepoznatljiv nivo.