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Kakva premijera, kakva najava velikih stvari!

Srpska košarkašica Jovana Popović blistala je na svom zvaničnom debiju za čuveni Univerzitet Konektikat, postigla 19 poena i odmah pokazala zbog čega se od nje toliko očekuje u Americi!

1/5 Vidi galeriju Srpska košarkašica Jovana Popović Foto: Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Nova sezona koledž košarke počela je spektakularno za našu reprezentativku. Konektiket, drugi tim na nacionalnoj rang-listi i jedan od glavnih kandidata za titulu, deklasirao je Kornel rezultatom 100:35, a među najzaslužnijima za ubedljiv trijumf bila je upravo Jovana Popović!

Srpska košarkašica nije čekala da prođe period prilagođavanja, već je odmah pokazala raskošan napadački talenat. Na svom prvom zvaničnom nastupu u dresu slavnog univerziteta, i to kao starter, provela je 24 minuta na parketu i ubacila čak 19 poena!

Šutirala je fenomenalno - pogodila je osam od 12 pokušaja iz igre, uključujući tri trojke iz četiri pokušaja. Uz to je zabeležila tri skoka, jednu asistenciju i čak tri ukradene lopte. I ono što posebno upada u oči - nije izgubila nijednu loptu!

Jovana je bila najefikasnija u svom timu, rame uz rame sa Sarom Strong, koja je takođe postigla 19 poena. Dakle, srpska reprezentativka je već na premijeri pokazala da može da bude jedna od važnih uzdanica ekipe koja cilja sam vrh američke koledž košarke.

Amerikanci već bruje o Srpkinji!

Da ovo nije prošlo nezapaženo, potvrđuju i reakcije američkih medija. NBC Sports je posebno izdvojio Jovanu i njen impresivan nastup, ističući da je ispunila velika očekivanja koja su je pratila pred početak sezone. Američki medij naglasio je da je Srpkinja na svom debiju ubacila 19 poena uz šut 8/12 iz igre.

A kada se zna kakav je košarkaški gigant Konektikat, jasno je koliko je ovo značajan početak. U pitanju je program koji je godinama sinonim za vrhunsku žensku košarku, a ekipu predvodi legendarni trener Geno Orijema.

Jovana je, pritom, tek počela da ispisuje svoju američku priču. U Konektikat je stigla kao izuzetno talentovana igračica sa ozbiljnim iskustvom, a trener Orijema je prilikom njenog dolaska posebno istakao da je reč o košarkašici koja ume da organizuje igru, kreira za saigračice i postiže poene.

Od Vrbasa do američkog košarkaškog giganta!

Popović je rođena u Vrbasu, a iza sebe već ima impresivnu biografiju. Sa samo 17 godina proglašena je za MVP-ja i najbolju šuterku Prve lige Srbije za sezonu 2024/25, dok je sa Art Basketom osvojila istorijsku titulu prvaka Srbije.

Posebno se istakla i u dresu reprezentacije. Na Evropskom prvenstvu za igračice do 18 godina 2024. godine našla se u idealnoj petorci turnira, nakon što je pomogla Srbiji da osvoji bronzanu medalju. Godinu kasnije debitovala je i za seniorsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu.

Njen talenat prepoznat je i na međunarodnoj sceni. Na kampu "Košarka bez granica" u Malagi 2024. godine izabrana je za MVP-ja među devojkama, u konkurenciji 30 učesnika iz 23 evropske zemlje.

Nije, dakle, slučajno što je Konektikat želeo baš nju. Jovana je prva košarkašica iz Srbije koja je obukla dres ovog univerziteta, a sada je već na prvom zvaničnom nastupu pokazala da ima šta da ponudi na najvećoj koledž sceni.

A tek je počelo - sledi novi veliki ispit!

Ako je suditi po premijeri, navijači Konektikata imaju mnogo razloga da budu uzbuđeni. Ipak, pravi izazovi tek dolaze - ekipu već u narednom meču čeka gostovanje petoplasiranom Mičigenu, jednom od najjačih timova u zemlji.

Biće to nova prilika da Jovana pokaže šta zna. Posle ovakvog debija, jedno je sigurno - srpska košarka dobila je još jedan razlog za ponos, a ime Jovane Popović tek će se čuti u Americi!