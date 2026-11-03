Slušaj vest

Nikola Jokić nije imao nameru da traži opravdanja posle poraza Denvera od Portlanda (118:110). Srpski centar je posle utakmice otvoreno govorio o problemima Nagetsa, preuzeo deo odgovornosti za loš skok i priznao da ekipa još ne uspeva da pronađe kontinuitet u igri.

Iako je utakmicu završio sa 26 poena, devet skokova i osam asistencija, Jokić nije bio zadovoljan onim što je njegov tim prikazao. Portland je posebno dominirao u skoku u napadu, a upravo je to bila jedna od glavnih tema razgovora sa novinarima.

Na pitanje šta je presudilo u završnici, Nikola je bez ulepšavanja ukazao na problem koji je Denver skupo koštao.

"Skok u napadu je bio baš veliki problem za nas. Kod onih ničijih lopti imam osećaj da smo uvek bili blizu, ali nikako da ih osvojimo. U drugoj četvrtini su dali skoro 40 poena. To im je pomoglo da se vrate u utakmicu. Jednostavno nismo uspeli da privedemo utakmicu kraju", rekao je Jokić.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

"Sve je počelo od mene"

Posebno je odjeknuo odgovor srpskog asa kada je upitan kako objašnjava veliki preokret u skoku tokom utakmice. Portlandov centar Donovan Klingan završio je meč sa 18 uhvaćenih lopti, od čega čak devet u napadu, a Jokić nije bežao od odgovornosti.

"Njihov igrač je zaista visok. Imam osećaj da bi, čak i kada bih ga zagradio, on jednostavno uhvatio loptu iznad mene. Bilo je... i nisu samo ti skokovi u pitanju, nego su i odbijene lopte preusmeravali jedan drugom. Tako da, jeste. Sve je počelo od mene, naravno, ali mislim da je bio i kolektivni problem", iskren je bio Nikola.

Denver je dozvolio Portlandu čak 21 skok u napadu, naspram svojih devet, što je rivalu donelo veliki broj dodatnih poseda. Jokić je svestan koliko je to opasno u današnjoj NBA ligi.

"Imali smo nekoliko veoma dobrih poseda u napadu, zapravo dosta dobrih poseda, a onda jednostavno nismo uhvatili skok i oni dođu do jednog ili dva skoka u napadu i dobiju novu priliku da poentiraju. U današnjoj NBA ligi ima toliko talentovanih ekipa da ne smeš protivniku da dopustiš toliko dodatnih poseda", poručio je srpski centar.

Jokić iskreno o problemu koji ga muči

Jedan od zanimljivijih trenutaka konferencije dogodio se kada je Jokić upitan za šut, odnosno za samopouzdanje prilikom pokušaja za tri poena. Nikola je priznao da na treninzima uglavnom pogađa, ali da mu se na utakmicama to ne prenosi na željeni način.

"Pa, da budem iskren, ne znam zašto, ali dok šutiram na treninzima uglavnom pogađam, ali mi na utakmici to ne polazi za rukom."

Ipak, usledio je odgovor koji najbolje pokazuje njegov takmičarski mentalitet:

"Međutim, mislim da je to mučenje na neki način privilegija i nešto što te gura da budeš bolji i da se zapitaš u čemu je problem. Tako da je to definitivno privilegija."

Jokić, dakle, ne beži od problema, već ih vidi kao izazov i priliku za napredak. Ipak, činjenica je da njegov šut za tri poena na početku sezone ne funkcioniše na nivou na koji je navikao.

"Kada igramo dobro, igramo baš dobro, a kada igramo loše - baš loše".

Možda je najzabrinjavajući deo Jokićevog obraćanja bio onaj u kojem je govorio o celokupnoj igri Denvera. Nagetsi su na startu sezone pokazali da mogu da izgledaju veoma moćno, ali su istovremeno imali i utakmice u kojima su delovali potpuno bez ritma.

Nikola je to opisao veoma direktno:

"Osećam da kada igramo dobru odbranu, to zaista izgleda dobro. Međutim, kada igramo dobro - igramo baš dobro, a kada igramo loše - to bude baš loše. Nikako ne uspevamo da pronađemo kontinuitet ili neku zlatnu sredinu. Dakle, kad ide - ide sjajno, kad je loše - baš je loše, i još ne uspevamo da uhvatimo kontinuitet."

Na dodatno pitanje da li se to odnosi samo na odbranu ili na kompletnu igru, Jokić je kratko odgovorio:

"Ne, mislim na sve. Mislim da je fokus tu, energija je tu, odbrana, napad... ma svi segmenti agresivnosti."

Reči hvale za Džamala Marija

I pored poraza, Jokić je imao razloga da pohvali saigrača Džamala Marija, koji je protiv Portlanda ubacio 35 poena i bio najefikasniji igrač Denvera.

"Zaista je dobar. Pogađa šutove, igra agresivno i donosi dobre odluke. Ima sjajnu energiju svake večeri. Volimo to što vidimo od njega i nadam se da može da nastavi u tom ritmu jer trenutno igra neverovatno", poručio je Nikola.

Denver je sada na učinku 3-3, a pred ekipom je još mnogo posla ukoliko želi da se uključi u borbu za sam vrh Zapadne konferencije.