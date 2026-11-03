Slušaj vest

Gubitak velike prednosti protiv Portland Trejlblejzersa i poraz rezultatom 118:110 izazvao je ozbiljno nezadovoljstvo kod trenera Denver Nagetsa, Dejvida Adelmana. Pored dominacije rivala u skoku, poseban razlog za ljutnju američkog stručnjaka bila je činjenica da su gosti u Koloradu uputili čak 15 šuteva više. Ipak, i pored bolnog neuspeha, Adelman je odlučno stao u zaštitu Nikole Jokića, koji na otvaranju sezone još uvek ulazi u prepoznatljiv šuterski ritam.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Adelman je bez uvijanja govorio o problemu:

„Potpuno su nas nadigrali u skoku. Sve lopte 50-50 su bile njihove, šutirali su 15 više šuteva, to je uvek velika prednost za tim. Pričali smo u svlačionici, to je prosto sramotno što smo dozvoli, naročito kod kuće“, poručio je Adelman.

Strateg Nagetsa je još jednom podvukao da Jokić i Džamal Marej ne mogu sami u organizaciji igre i da je podrška ostatka sastava izostala kada je bilo najvažnije.

„Mislim da su ta dvojica momaka pokušala da kreiraju igru. Potrebno nam je da i drugi igrači doprinesu kreacijom. Odigrate neku akciju, ako lopta dođe do vas, za to postoji razlog. Oni napadaju dvojicu igrača sa trojicom“, jasan je Adelman.

Trener Denvera Dejvid Adelman Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Iako je srpski košarkaš duel završio sa 10/22 iz igre i 2/7 za tri poena, šef struke kluba iz Kolorada nema dilemu kada je u pitanju forma trostrukog MVP-ja.

„Doći će to na svoje. Ovo je uzorak od samo šest utakmica, a reč je o jednom od najefikasnijih ofanzivnih košarkaša koji su ikada postojali. Stojim iza toga do kraja“, istakao je trener Denvera, uz opasku da mnogi mogu samo da maštaju o brojkama koje Jokić trenutno beleži, iako su one ispod njegovih ličnih standarda.

Nagetsi nakon uvodnih šest susreta imaju polovičan učinak (3-3) i zauzimaju deseto mesto na tabeli, dok tenzija među navijačima postaje sve primetnija.

BONUS VIDEO: