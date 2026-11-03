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Gubitak velike prednosti protiv Portland Trejlblejzersa i poraz rezultatom 118:110 izazvao je ozbiljno nezadovoljstvo kod trenera Denver Nagetsa, Dejvida Adelmana. Pored dominacije rivala u skoku, poseban razlog za ljutnju američkog stručnjaka bila je činjenica da su gosti u Koloradu uputili čak 15 šuteva više. Ipak, i pored bolnog neuspeha, Adelman je odlučno stao u zaštitu Nikole Jokića, koji na otvaranju sezone još uvek ulazi u prepoznatljiv šuterski ritam.

Nikola Jokić Foto: Tyler McFarland / Getty images / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Adelman je bez uvijanja govorio o problemu:

„Potpuno su nas nadigrali u skoku. Sve lopte 50-50 su bile njihove, šutirali su 15 više šuteva, to je uvek velika prednost za tim. Pričali smo u svlačionici, to je prosto sramotno što smo dozvoli, naročito kod kuće“, poručio je Adelman.

Strateg Nagetsa je još jednom podvukao da Jokić i Džamal Marej ne mogu sami u organizaciji igre i da je podrška ostatka sastava izostala kada je bilo najvažnije.

„Mislim da su ta dvojica momaka pokušala da kreiraju igru. Potrebno nam je da i drugi igrači doprinesu kreacijom. Odigrate neku akciju, ako lopta dođe do vas, za to postoji razlog. Oni napadaju dvojicu igrača sa trojicom“, jasan je Adelman.

Trener Denvera Dejvid Adelman
Trener Denvera Dejvid Adelman Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Iako je srpski košarkaš duel završio sa 10/22 iz igre i 2/7 za tri poena, šef struke kluba iz Kolorada nema dilemu kada je u pitanju forma trostrukog MVP-ja.

„Doći će to na svoje. Ovo je uzorak od samo šest utakmica, a reč je o jednom od najefikasnijih ofanzivnih košarkaša koji su ikada postojali. Stojim iza toga do kraja“, istakao je trener Denvera, uz opasku da mnogi mogu samo da maštaju o brojkama koje Jokić trenutno beleži, iako su one ispod njegovih ličnih standarda.

Nagetsi nakon uvodnih šest susreta imaju polovičan učinak (3-3) i zauzimaju deseto mesto na tabeli, dok tenzija među navijačima postaje sve primetnija.

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