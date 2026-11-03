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Neverovatne scene viđene su na utakmici Golden Stejt Voriorsa i Finiks Sansa!

Iskusni Drejmond Grin ponovo je bio u centru pažnje zbog incidenta na parketu, pošto je prvo oborio mladog centra Khamana Maluača, a zatim se sukobio i sa Dilonom Bruksom, koji je odmah pritrčao da zaštiti saigrača. Epilog - dve tehničke greške i isključenje za košarkaša Golden Stejta!

Sve se dogodilo na početku treće četvrtine, kada je došlo do žestokog kontakta između Grina i Maluača. Centar Finiksa prethodno je oborio Grina u reketu, ali je veteran Voriorsa momentalno ustao, uhvatio mladog košarkaša i oborio ga na parket.

To je bio trenutak kada je sve eksplodiralo!

Dilon Bruks nije želeo da dozvoli da njegov saigrač ostane sam u sukobu sa iskusnim i fizički veoma agresivnim Grinom. Odmah je utrčao u gužvu, prišao košarkašu Golden Stejta i uneo mu se u lice. Usledilo je guranje, hvatanje za dresove i žestok verbalni obračun, a Grin je u jednom trenutku stavio ruku na Bruksov vrat!

Sudije su morale da reaguju, a nakon pregledanja situacije usledila je kazna. Grin je dobio dve tehničke greške tokom istog incidenta, što je automatski značilo isključenje. Bruks je takođe zaradio tehničku grešku, ali je mogao da nastavi utakmicu.

1/5 Vidi galeriju Tuča na utakmici Golden Stejt - Finiks Foto: Screenshot

Velike tenzije na parketu

Zanimljivo, to nije bio jedini incident na ovoj utakmici. Na nešto više od sedam minuta do kraja ponovo je došlo do koškanja na parketu, kada su se u sukob umešali igrači oba tima.

Ovoga puta u centru pažnje našli su se Čarls Basi, Džejlen Grin i Majls Bridžis. Posle borbe za skok, Basi je ostao u kontaktu sa Džejlenom Grinom, a Bridžis je utrčao u gužvu i odgurnuo košarkaša Golden Stejta. Situacija je ponovo morala da se smiruje uz pomoć obezbeđenja, a Bridžis je kažnjen tehničkom greškom.

Voriorsi ipak slavili, Kari blistao!

Uprkos haotičnim scenama, Golden Stejt je uspeo da sačuva prednost i slavi rezultatom 116:113. Stef Kari bio je najzaslužniji za trijumf sa 34 poena, sedam asistencija i šest skokova, dok je Čarls Basi odigrao utakmicu karijere i ubacio 19 poena.

Grin je pre isključenja proveo nešto manje od 17 minuta na parketu i zabeležio četiri poena, četiri skoka i dve asistencije.

Za njega je ovo bilo prvo isključenje u sezoni, ali čak 23. u karijeri tokom ligaškog dela NBA takmičenja. Još jedan buran nastup košarkaša koji je odavno poznat po temperamentnom ponašanju i sukobima na parketu.

Snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama, a scene iz San Franciska ponovo su pokrenule priču o Grinovom ponašanju.