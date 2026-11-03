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Danas je jedan od najvećih miljenika navijača Partizana, plejmejker koji svojim potezima diže publiku na noge i pravi razliku u Evroligi, ali njegov put nije bio nimalo lak!

Karlik Džons prošao je kroz ozbiljne zdravstvene probleme kao dete, tri puta dobio otkaz u NBA ligi, a u jednom trenutku imao je i ponudu grčkog velikana Panatinaikosa. Put sjajnog plejmejkera do evropske košarkaške scene bio je sve samo ne uobičajen. Od koledža i popularne Dži lige, preko Kine, pa sve do dresa Partizana, američki plejmejker morao je mnogo toga da preživi kako bi stigao do mesta na kojem se danas nalazi.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Printskrin, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

U intervjuu za "Euroinsiders" otvorio je dušu i ispričao detalje koje mnogi navijači nisu znali. Nije govorio samo o košarci, već i o zdravstvenim problemima, teškim odlukama, odbijanjima i trenucima kada je morao da bira između karijere i porodice.

Lekari mu zabranili sport, imao je nekoliko operacija!

Malo ko zna da je Karlik kao dete prošao kroz veoma težak period. Kada je imao svega dve godine, suočio se sa problemom sa lobanjom zbog kojeg je više puta završavao u bolnici i morao na nekoliko operacija.

Situacija je bila toliko ozbiljna da mu je, prema njegovim rečima, rečeno da neće moći da se bavi sportom. Do četvrte godine nije imao dozvolu da se slobodno kreće!

"Dolazim iz košarkaške porodice, i otac i majka su igrali. Kada sam bio mali, imao sam problem sa lobanjom i jedno vreme sam stalno provodio noći u bolnici. Imao sam nekoliko operacija. Ne sećam se svega jer sam imao dve godine, ali u jednom trenutku mi je rečeno da neću moći da se bavim sportom", ispričao je Džons.

Upravo zbog toga danas na košarku gleda potpuno drugačije. Svaki trening i svaka utakmica za njega predstavljaju mnogo više od običnog posla.

"To me je naučilo da igram sa ponosom. Nešto može da se dogodi i da vam košarka bude oduzeta. Meni je trebalo da bude oduzeta. Nisam trebalo ni da igram ovu igru i to me motiviše. Blagosloven sam i uživam", poručio je plejmejker crno-belih.

Tri puta su ga otpuštali iz NBA, a onda je stigla ponuda Panatinaikosa!

Iako je sanjao da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, Džons je vrlo brzo shvatio koliko je teško izboriti se za mesto u NBA. Na draftu 2021. godine nijedna ekipa nije ga izabrala, ali je nastavio da radi i dobio poziv Dalasa za trening-kamp.

Tamo je dobio priliku da se pokaže, ali je ubrzo usledilo razočaranje. Iako je na jednoj predsezonskoj utakmici protiv Jute ubacio 13 poena za samo 12 minuta, klub je odlučio da ga otpusti.

"Mislio sam da će mi dati ugovor. Ubacili su me u četvrtoj četvrtini i dao sam 13 poena za 12 minuta. Onda su me ponovo više koristili u sledećoj utakmici, a zatim su me otpustili. To je biznis", prisetio se Karlik.

Ni tu nije bio kraj njegovim problemima. Otišao je u razvojnu NBA ligu, gde je nastavio da dominira, a čak je osvojio i MVP priznanje. Ipak, ni to mu nije garantovalo mesto među najboljima.

Ponovo je dobio priliku u Čikagu, ali je i tamo ostao bez ugovora. U ekipi su već bili Lonzo Bol, Aleks Karuzo, Dževon Karter i Ajo Dosunmu, pa za njega nije bilo dovoljno prostora.

Tri otkaza u NBA nisu ga slomila, ali su ga naterala da razmisli o budućnosti. A tada se pojavila veoma zanimljiva opcija - Panatinaikos!

"Imao sam ponude iz Evrope, konkretno od Panatinaikosa. Razgovarao sam sa agentom o mogućnostima. Objasnio mi je da sezona u Evropi traje deset meseci, a ja sam mu rekao: 'Nema šanse!'", otkrio je Džons.

Razlog nije bio nedostatak interesovanja za evropsku košarku, već porodična situacija. Njegova devojka bila je trudna, a Karlik je morao da razmišlja kako da obezbedi novac za porodicu. Umesto odlaska u Evropu, odlučio se za Kinu.

Otišao u Kinu zbog novca, a propustio rođenje sina!

Odlazak u Kinu opisao je kao čisto poslovnu odluku. Imao je ugovor na godinu dana, uz sezonu koja je trajala pet meseci, ali je udaljenost od porodice počela da mu predstavlja ogroman problem.

Njegova devojka bila je trudna, a on je želeo da obezbedi sigurnost za njihovo dete.

"Morao sam da odem i zaradim novac. Nisam mogao da ostanem u razvojnoj ligi i čekam nešto što možda nikada neće da se dogodi. Kina je bila rešenje", objasnio je plejmejker.

Ipak, situacija je postala još teža kada se približio termin porođaja. Klub mu je dozvolio da se vrati kući na tri dana, ali beba nije stigla u tom periodu.

Džons je tada ušao u sukob sa ljudima iz kluba, jasno im stavivši do znanja da neće propustiti rođenje svog prvog deteta.

"Govorio sam im da mi je ovo prvo dete i da neću propustiti njegovo rođenje. Rekao sam im da mogu da me kazne ako žele. Razumeli su me. Vratio sam se i odigrao plej-of", ispričao je Karlik.

Priznao je da mu je taj period bio jedan od najtežih u karijeri, jer je znao da je ostavio trudnu partnerku samu u trenutku kada joj je najviše bio potreban.

"Osećao sam se užasno. Nisam želeo da je ostavim, ali to je moj posao. Morao sam da stvorim novac za porodicu. Hvala joj što me je razumela. Ona je veliki borac", rekao je Džons.

Sa Južnim Sudanom namučio Amerikance, pa zažalio zbog jednog promašaja!

Posebno poglavlje njegove karijere predstavlja reprezentacija Južnog Sudana. Džons je prihvatio poziv Luola Denga i postao jedan od važnih igrača nacionalnog tima.

Međutim, ni pred to takmičenje nije imao idealne uslove. Tokom leta je morao na operaciju levog palca, a svega dve nedelje pred početak priprema počeo je ponovo da igra. Pre toga je trenirao jednom rukom – šutirao, driblao i pokušavao da ostane u formi.

A onda je stigla utakmica koja je obišla svet!

Južni Sudan je u pripremnom meču za Olimpijske igre u Londonu namučio moćnu reprezentaciju SAD i izgubio tek sa 100:101. Džons je zabeležio tripl-dabl od 15 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

Na drugoj strani bili su Lebron Džejms, Stef Kari i Devin Buker, košarkaši kojima se divio još kao dečak.

"Igram protiv Lebrona, svog idola. Kada su izašli na zagrevanje, ništa se nije čulo, a onda su se pojavili Lebron, Buker i Kari. Čuo sam buku čak i sa slušalicama. To me je dodatno zapalilo", ispričao je Karlik.

Ipak, nije mogao da zaboravi poslednji šut kojim je mogao da donese pobedu svom timu.

"Ljudi stalno pričaju o mom tripl-dablu, ali ja i dalje razmišljam o šutu za pobedu koji sam promašio. Sutradan sam na treningu isti šut ponovio 200 puta. Bio sam sa suzama u očima. Toliko sam želeo da pobedimo", priznao je Džons.

Odbio NBA ponude i izabrao Partizan!

Posle svega što je prošao, Karlik je shvatio da više ne želi da prihvata bilo kakvu ponudu samo da bi ostao u NBA sistemu.

Imao je četiri ponude, ali su sve podrazumevale dvosmerne ugovore, koji ne garantuju sigurnost.

"Rekao sam agentu: 'Brate, ako nije zagarantovan ugovor, ne želim ni da razgovaram'. Nisam znao šta još treba da uradim. Bio sam spreman za novo poglavlje i Evroligu. Nisam odustao od NBA sna, ali ne želim više da budem u toj centrifugi. Postoji izreka da treba da ideš tamo gde te vole, a ne tamo gde te tolerišu", objasnio je plejmejker.

Tako je stigao u Evropu, a potom i u Srbiju, gde je pronašao sredinu u kojoj ponovo može da pokaže koliko vredi.

Priznao je da pre dolaska nije mnogo znao o Evroligi, jer je u Americi NBA praktično jedini san mladih košarkaša. Ipak, boravak u Srbiji prijatno ga je iznenadio.

"Nisam znao mnogo o Srbiji. Kada pomislite na Srbiju, setite se filmova i priča o ratovima, ali ovde je potpuno drugačije. Ljudi su sjajni, hrana je odlična i ima mnogo mogućnosti. Mnogo mi se sviđa", zaključio je Karlik Džons.