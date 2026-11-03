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Viktor Vembanjama nastavlja da dominira NBA parketima!

Mladi francuski košarkaš proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije, nakon što je sa San Antonijom ostvario maksimalan učinak i još jednom pokazao zbog čega ga mnogi vide kao budućnost svetske košarke.

San Antonio je tokom prethodne nedelje odigrao tri utakmice i upisao isto toliko pobeda, a najveće zasluge za sjajne rezultate pripadaju upravo Vembanjami.

Francuski gorostas bio je nezaustavljiv! U proseku je beležio čak 36 poena, 10,3 skoka, 3,7 asistencija, 4,3 blokade i dve ukradene lopte po utakmici. Impresivne brojke još jednom potvrđuju koliko je važan za igru Sparsa.

Ovo je četvrti put u karijeri da je Vembanjama dobio priznanje za najboljeg igrača nedelje u NBA ligi.

San Antonio - Minesota, Viktor Vembanjama Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Tejtum najbolji na Istoku, Boston bez poraza!

Ni na Istoku nije nedostajalo spektakularnih individualnih partija. Priznanje za igrača nedelje pripalo je zvezdi Bostona Džejsonu Tejtumu, koji je predvodio Seltikse do četiri pobede iz četiri utakmice.

Tejtum je tokom nedelje prosečno postizao 30,3 poena, uz sedam asistencija i 5,8 skokova po meču.

Za američkog košarkaša ovo je čak 14. put u karijeri da je proglašen za igrača nedelje u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Dok Vembanjama nastavlja da oduševljava na Zapadu, Tejtum potvrđuje dominaciju na Istoku. Obojica su još jednom pokazala zašto spadaju među najveće zvezde NBA lige!

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Viktor Vembanjama se ispromašivao u Areni: Šutira 1/5 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO