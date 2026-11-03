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Džabari Parker nalazi se na pragu povratka u Huventud, ali realizacija ovog posla u potpunosti zavisi od odluke Real Madrida.

Kraljevski klub se suočava sa kadrovskim problemima usled serije povreda, zbog čega razmatra opciju da pre vremena završi pozajmicu Elija Endiaja u Badaloni. Real ima pravo da aktivira povratnu klauzulu počev od 15. novembra, a kako navodi katalonski Sport, upravo bi Endiajev odlazak stvorio uslove da Huventud ponovo angažuje Parkera.

1/4 Vidi galeriju Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Američki košarkaš je slobodan igrač od 23. oktobra, kada je zvanično raskinuo saradnju sa Partizanom. On je u dresu tima iz Badalone već nastupao prošle sezone kao pozajmljeni igrač beogradskih crno-belih, beležeći u proseku 12,3 poena i 4,6 skokova na putu do polufinala Endesa lige.

Iako su se u javnosti pojavile informacije o interesovanju Baskonije, zvanične potvrde o pregovorima ili ponudi tog kluba za sada nema.

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