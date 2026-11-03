VEROVALI ILI NE: Real Madrid odlučuje o sudbini Džabarija Parkera! Najveći promašaj Partizana u nesvakidašnjoj situaciji!
Džabari Parker nalazi se na pragu povratka u Huventud, ali realizacija ovog posla u potpunosti zavisi od odluke Real Madrida.
Kraljevski klub se suočava sa kadrovskim problemima usled serije povreda, zbog čega razmatra opciju da pre vremena završi pozajmicu Elija Endiaja u Badaloni. Real ima pravo da aktivira povratnu klauzulu počev od 15. novembra, a kako navodi katalonski Sport, upravo bi Endiajev odlazak stvorio uslove da Huventud ponovo angažuje Parkera.
Američki košarkaš je slobodan igrač od 23. oktobra, kada je zvanično raskinuo saradnju sa Partizanom. On je u dresu tima iz Badalone već nastupao prošle sezone kao pozajmljeni igrač beogradskih crno-belih, beležeći u proseku 12,3 poena i 4,6 skokova na putu do polufinala Endesa lige.
Iako su se u javnosti pojavile informacije o interesovanju Baskonije, zvanične potvrde o pregovorima ili ponudi tog kluba za sada nema.
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