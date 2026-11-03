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Kakav početak sezone za Asima Đulovića!

Mladi srpski košarkaš odigrao je utakmicu za pamćenje u dresu univerziteta Batler, bio najefikasniji na parketu sa 19 poena i predvodio svoj tim do ubedljive pobede nad Lafajetom (96:60).

1/4 Vidi galeriju Asim Đulović Foto: Zach Bolinger/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Srpski košarkaš pokazao je da ima ozbiljan napadački potencijal i da bi mogao da bude jedno od zanimljivih imena američke koledž košarke ove sezone.

Đulović je za samo 22 minuta na parketu ubacio 19 poena i bio najefikasniji igrač susreta. Iz igre je šutirao fantastičnih 5/7, pogodio četiri trojke iz šest pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio maksimalno precizan – 5/5.

Posebno je impresivno kako je započeo utakmicu. Srbin je pogodio prva tri šuta za tri poena, a već u prvom poluvremenu imao je 14 poena! Njegov učinak bio je izuzetno važan u trenutku kada je Lafajet pokušavao da uhvati priključak.

Đulović je u ključnom periodu utakmice ubacio osam poena tokom serije Batlera 16:5, čime je pomogao domaćinu da ponovo preuzme potpunu kontrolu.

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Ono što ovu partiju čini još zanimljivijom jeste činjenica da Đulović nije imao idealan pripremni period.

Ipak, trener Ronald Nored nije izgubio poverenje u njega. Štaviše, još pre ove utakmice isticao je da Đulović predstavlja važan deo ekipe.

Posle svega, srpski košarkaš odgovorio je na najbolji mogući način - partijom koja je privukla pažnju američkih medija.

"Treneri su me ohrabrivali da više šutiram. Osećam da imaju veliko poverenje u mene kada je reč o šutu i to mi mnogo znači", rekao je Đulović nakon utakmice.

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Batler je od samog početka pokazao da želi da sezonu otvori u velikom stilu. Domaćin je već u prvih pet minuta postigao 20 poena, a na poluvreme je otišao sa ogromnih 54:34.

Na kraju je slavio sa 36 poena razlike, uz čak 16 pogođenih trojki iz 44 pokušaja. Posebno je zanimljivo da je Batler oborio klupski rekord po broju pokušaja za tri poena na jednoj utakmici.

Pored Đulovića, odličan je bio Džejlen Džekson sa 18 poena, dok je Džordan Elrbi dodao 16. Eduardo Klafke upisao je 13 poena, sedam skokova i čak osam asistencija.

Trijumf je bio posebno značajan i za novog trenera Ronalda Noreda, koji je tako upisao prvu pobedu u zvaničnom delu sezone na klupi Batlera.