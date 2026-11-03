PARTIZAN SE OGLASIO ZBOG ALTA BANKE: Odbili smo njihovu ponudu, čekamo formiranje nove Vlade...
Odluka Narodne banke Srbije da ALTA banci oduzme dozvolu za rad je otvorila pitanje mogućih posledica po kompanije i sportske kolektive.
Košarkaški klub Partizan nije imao direktnu povezanost sa Alta bankom, ali jesu tri velika sponzora ovog kluba koja se nalaze i na dresu.
Te tri firme imaju račune u banci koja više nema dozvolu za rad, a crno-beli su odgovorili na pitanja "Sport kluba" o aktuelnoj temi.
"Da li je oduzimanje dozvole za rad Alta banci ikako ugrozilo poslovanje KK Partizan i finansijsku stabilnost?", glasilo je prvo pitanje.
"KK Partizan nije imao nikakav poslovni odnos sa Alta bankom. Jedino mesto gde ste mogli Alta banku da dovedete u dodir sa Partizanom jeste u Beogradskoj areni gde je brending ove banke bio jako izražen, ali to nema veze sa klubom već sa partnerskim odnosom između Arene i Alta banke. Svojevremeno, Alta banka jeste iskazala interesovanje da uđe u sponzorski pul KK Partizan, ali smo mi kao Klub tu ponudu odbili, jer smo na taj način zaštitili postojeće partnere iz bankarskog sektora", odgovor je koji je stigao pomenutom sajtu.
Moguća nova partnerstva
Iz Humske poručuju da su sigurni da situacija neće imati finansijski uticaj na klub.
"KK Partizan nema račun u Alta banci i sve svoje poslove obavlja preko drugih banaka. Uvereni smo da kompanije koje ste naveli imaju poslovne račune i u drugim bankama, stoga verujemo da neće doći do zastoja. KK Partizan je klub koji ima jaku finansijsku disciplinu, plate izmirujemo na vreme, a dug Kluba na današnji dan prema poreskoj upravi ne postoji, kao ni prema bilo kome drugom. Samo na ime poreza, doprinosa i PDV-a, KK Partizan je državi platio 5.173.432 evra u periodu od 01.08.2025. do 31.07.2026. godine. Svakog dana naporno radimo da stabilno finansijsko stanje i održimo".
Iz Partizana su rekli i da razmišljaju o novim partnerstvima.
"U svetlu svih dešavanja u našem društvu, Klub je razradio nekoliko scenarija kako bi na vreme obezbedio da takmičarsku godinu završi finansijski pozitivno. Naravno, radimo konstantno i na mogućim novim partnerstvima. Kao klub koji se zbog svog doprinosa razvoju sporta i promociji Srbije sa pravom smatra klubom od nacionalnog, pa čak i nadnacionalnog značaja, KK Partizan čeka formiranje nove Vlade i spreman je za razgovore na temu razvoja i budućnosti sporta koji je proslavio našu zemlju", naveli su crno-beli u odgovoru "Sport klubu".
Kurir sport/Sport klub
Bonus video: