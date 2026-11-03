Slušaj vest

Odluka Narodne banke Srbije da ALTA banci oduzme dozvolu za rad je otvorila pitanje mogućih posledica po kompanije i sportske kolektive.

Košarkaški klub Partizan nije imao direktnu povezanost sa Alta bankom, ali jesu tri velika sponzora ovog kluba koja se nalaze i na dresu.

Te tri firme imaju račune u banci koja više nema dozvolu za rad, a crno-beli su odgovorili na pitanja "Sport kluba" o aktuelnoj temi.

"Da li je oduzimanje dozvole za rad Alta banci ikako ugrozilo poslovanje KK Partizan i finansijsku stabilnost?", glasilo je prvo pitanje.

"KK Partizan nije imao nikakav poslovni odnos sa Alta bankom. Jedino mesto gde ste mogli Alta banku da dovedete u dodir sa Partizanom jeste u Beogradskoj areni gde je brending ove banke bio jako izražen, ali to nema veze sa klubom već sa partnerskim odnosom između Arene i Alta banke. Svojevremeno, Alta banka jeste iskazala interesovanje da uđe u sponzorski pul KK Partizan, ali smo mi kao Klub tu ponudu odbili, jer smo na taj način zaštitili postojeće partnere iz bankarskog sektora", odgovor je koji je stigao pomenutom sajtu.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Moguća nova partnerstva

Iz Humske poručuju da su sigurni da situacija neće imati finansijski uticaj na klub.

"KK Partizan nema račun u Alta banci i sve svoje poslove obavlja preko drugih banaka. Uvereni smo da kompanije koje ste naveli imaju poslovne račune i u drugim bankama, stoga verujemo da neće doći do zastoja. KK Partizan je klub koji ima jaku finansijsku disciplinu, plate izmirujemo na vreme, a dug Kluba na današnji dan prema poreskoj upravi ne postoji, kao ni prema bilo kome drugom. Samo na ime poreza, doprinosa i PDV-a, KK Partizan je državi platio 5.173.432 evra u periodu od 01.08.2025. do 31.07.2026. godine. Svakog dana naporno radimo da stabilno finansijsko stanje i održimo".

Iz Partizana su rekli i da razmišljaju o novim partnerstvima.

"U svetlu svih dešavanja u našem društvu, Klub je razradio nekoliko scenarija kako bi na vreme obezbedio da takmičarsku godinu završi finansijski pozitivno. Naravno, radimo konstantno i na mogućim novim partnerstvima. Kao klub koji se zbog svog doprinosa razvoju sporta i promociji Srbije sa pravom smatra klubom od nacionalnog, pa čak i nadnacionalnog značaja, KK Partizan čeka formiranje nove Vlade i spreman je za razgovore na temu razvoja i budućnosti sporta koji je proslavio našu zemlju", naveli su crno-beli u odgovoru "Sport klubu".

Kurir sport/Sport klub

Bonus video: