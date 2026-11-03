Slušaj vest

Aleksandar Saša Đorđević govorio je o odlasku Željka Obradovića iz Partizana, ali nije želeo previše da ulazi u detalje cele situacije koja je prošle godine potresla crno-bele.

Legendarni srpski košarkaš i trener jasno je stavio do znanja koliko poštuje Obradovića, kojeg je nazvao najboljim trenerom svih vremena, ali je istovremeno nagovestio da o čitavoj epizodi zna mnogo više nego što želi javno da otkrije.

Željko Obradović Foto: Starsport

- Što više pričaš ili više iznosiš svoje mišljenje, možeš na što veću minu da naletiš bespotrebno. U ovom trenutku, svi smo okrenuli drugi list i to je najbolje za sve. Željko Obradović je tamo gde zaslužuje da bude. Najbolji trener svih vremena. Ta se epizoda desila, završila se ružno i tačka. Mnogo znam i imam određeno mišljenje, ali nema potrebe - poručio je Đorđević u intervjuu za "Basketballsphere".

Njegove reči posebno privlače pažnju zbog poslednje rečenice, kojom je jasno stavio do znanja da o dešavanjima u Partizanu ima svoj stav, ali da ne želi javno da otvara tu temu.

Ne propustiteFudbalUKP UŠLA U PARTIZAN! U Humskoj "češlljaju" transfer fudbalera u Mančester siti!
vanrednostanjekoronavirus5385.jpg
FudbalMINUT ĆUTANJA NA SVAKOJ UTAKMICI U ŠPANIJI: Fudbalski savez doneo odluku nakon tragične smrti fudbalera
Real Madrid
KošarkaPARTIZAN SE OGLASIO ZBOG ALTA BANKE: Odbili smo njihovu ponudu, čekamo formiranje nove Vlade...
KK Partizan
EvroligaTRINKIJERI MOŽDA MISLI DA JE IBON NAVARO GLUP, ILI LUD! Evo zašto Crvena zvezda ni ne pomišlja da prepusti crno-belima svog igrača
Andrea Trinkijeri i Ibon Navaro

BONUS VIDEO:

00:23
Grobari u Nišu Izvor: Kurir