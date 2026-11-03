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Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski ponovo je na parketu i vratio se redovnim treninzima sa ekipom, ostavivši iza sebe jezive scene i dramatičan pad koji je zaledio dvoranu tokom evroligaškog okršaja sa Dubaijem.

Češki as je u borbi za skok izgubio ravnotežu i silovito udario glavom o tvrdu podlogu, zaradivši tom prilikom jak potres mozga.

Lekarski timovi oba sastava reagovali su munjevito i u sekundi se stvorili kraj povređenog košarkaša. Satoranski je u prvim trenucima pokazivao uznemirujuće znake ukočenosti, ali je, na veliko olakšanje svih prisutnih, ostao u svesnom stanju i pukom srećom izbegao daleko teže, dugoročne posledice.

1/4 Vidi galeriju Tomaš Satoranski Foto: Screenshot, EPA/ALEJANDRO GARCIA, Profimedia

Iako je muk u dvorani jasno oslikavao ozbiljnost čitave situacije, svega nekoliko dana kasnije iz tabora izraelskog tima stižu najlepše moguće vesti.

Iskusni Čeh se u potpunosti oporavio, priključio saigračima i biće na raspolaganju stručnom štabu za predstojeće evroligaške bitke. Ogromno olakšanje i sjajna atmosfera u ekipi najbolje su se videli na snimcima iz svlačionice Hapoela, gde su ga saigrači dočekali sa osmesima, aplauzima i raširenih ruku.