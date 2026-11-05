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Nikola Jokić ponovo je bio glavna zvezda NBA večeri, ali ovog puta nije privukao pažnju samo onim što je uradio na parketu! Srpski as posle ubedljive pobede Denvera nad Torontom (128:109) imao je i posebnu poruku za navijače u "Bol areni", kojima se zahvalio na podršci i pokazao koliko mu znači njihovo prisustvo.

"Hvala vam što ste ostali. Bilo je zadovoljstvo igrati pred vama. Volim vas!", poručio je Jokić publici, izazvavši oduševljenje među navijačima.

Ove reči posebno su zanimljive ako se ima u vidu da je Somborac samo desetak dana ranije, posle utakmice sa Nju Orleansom, imao primedbe na atmosferu i reakcije publike. Ovoga puta, međutim, iz "Bol arene" otišao je sa osmehom, a navijačima je uzvratio lepim rečima.

Još devet tripl-dablova do Vestbruka!

Jokić je protiv Toronta upisao 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, čime je stigao do trećeg tripl-dabla u ovoj sezoni, odnosno neverovatnog 201. u karijeri u regularnom delu NBA lige.

Ispred njega je samo Rasel Vestbruk, koji drži rekord sa 210 tripl-dablova. To znači da srpskom centru nedostaje još devet takvih učinaka da se izjednači sa nekadašnjim saigračem, a zatim i dobije priliku da preuzme vrh večne liste.

Posebno je impresivno što je Nikola do tog učinka stigao za manje od 30 minuta igre. Denver je u trećoj četvrtini potpuno slomio otpor Reptorsa, dobio taj period sa neverovatnih 41:15 i praktično rešio pitanje pobednika. Jokić je već tada kompletirao tripl-dabl, pa poslednju četvrtinu nije ni morao da igra.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Jokić objasnio kako je Denver slomio Toronto

Srpski as posle utakmice nije želeo da preuzima sve zasluge za pobedu, već je posebno istakao timsku igru i kontrolu skoka. Toronto je poznat po ofanzivnim skokovima, ali su Nagetsi uspeli da ograniče dodatne napade rivala.

"Mislim da smo kontrolisali defanzivni skok. Znali smo da su oni prvi u ligi po broju ofanzivnih skokova i nismo im dozvoljavali mnogo drugih šansi. Dobro smo odradili posao u skoku i tako zadržali momentum", objasnio je Jokić.

Govorio je i o načinu na koji je Denver napadao protivničku odbranu, naglašavajući važnost poverenja među saigračima.

"Verovali smo jedni drugima. Ako imate otvoren put, idite snažno i agresivno. Mislim da će to razbiti odbranu. Ako neko iskoči, dodajte loptu, a ako ne, završite napad. Važno je da razmišljate agresivno", poručio je srpski centar.

A kada su ga novinari pitali da li je pre utakmice imao poseban plan da bude agresivniji i ostvari veliki učinak, Jokić je ostao veran svom prepoznatljivom, jednostavnom pristupu.

"Nikada ne ulazim u utakmicu razmišljajući: "Uradiću ovo ili ono." Jednostavno se tako namestilo, ne znam šta drugo da kažem", zaključio je Nikola.