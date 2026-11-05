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Luka Dončić nastavlja da teroriše protivnike u najjačoj ligi sveta!

Slovenački as ubacio je 40 poena u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Sakramentom rezultatom 116:103 i tako nastavio nestvaran niz - bio je to treći uzastopni meč u kojem je postigao najmanje 40 poena!

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Dončić je ponovo bio nerešiva enigma za protivničku odbranu. Meč je završio sa 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, pogodio je šest trojki, a sa linije slobodnih bacanja bio je gotovo nepogrešiv – ubacio je 12 od 13 pokušaja. Iz igre je šutirao 11/23, ali ni to nije sprečilo još jednu njegovu simultanku.

Juriša ka istorijskim brojkama

O kakvoj se seriji radi najbolje govori podatak da je Luka na šest uzastopnih utakmica postigao najmanje 35 poena! Protiv Sakramenta je upisao treći vezani meč sa 40 ili više poena, a ovo mu je već peta utakmica ove sezone u kojoj je prebacio tu granicu.

Još impresivnije zvuči podatak da je u prvih osam nastupa ove sezone postigao čak 308 poena. Dončić je tako postao prvi košarkaš koji je stigao do više od 300 poena u prvih osam utakmica sezone još od Majkla Džordana, koji je 1988/89. imao 303. Ispred njih je u toj kategoriji ostao samo Vilt Čemberlen.

Lejkersi nastavljaju pobednički niz

Sjajna Lukina partija donela je Lejkersima treću uzastopnu pobedu, a ekipa iz Los Anđelesa sada ima sedam trijumfa u prvih devet utakmica sezone. Sakramento je, s druge strane, ostao na samo jednoj pobedi i sedam poraza.

Ostin Rivs je pomogao sa 21 poenom, dok su Kingse predvodili Darius Akuf sa 22 poena i 12 asistencija, kao i Zak Lavin sa 21 poenom. Domantas Sabonis je dodao 16 poena i čak 17 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi slovenački superstar.

Meč je obeležio i neobičan incident krajem treće četvrtine, kada je jedan navijač agresivno bacio loptu u pravcu sudije. Dončić je odmah reagovao i pokazao na gledaoca, nakon čega je obezbeđenje intervenisalo i udaljilo ga iz dvorane.

Ipak, glavna priča večeri ponovo je bio Luka. Četrdeset poena, nova pobeda i niz koji ne prestaje - Dončić je ušao u sezonu kao nezaustavljiva napadačka mašina!