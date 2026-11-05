Slušaj vest

Luka Dončić nastavlja da teroriše protivnike u najjačoj ligi sveta!

Slovenački as ubacio je 40 poena u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Sakramentom rezultatom 116:103 i tako nastavio nestvaran niz - bio je to treći uzastopni meč u kojem je postigao najmanje 40 poena!

Luka Dončić Foto: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Dončić je ponovo bio nerešiva enigma za protivničku odbranu. Meč je završio sa 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, pogodio je šest trojki, a sa linije slobodnih bacanja bio je gotovo nepogrešiv – ubacio je 12 od 13 pokušaja. Iz igre je šutirao 11/23, ali ni to nije sprečilo još jednu njegovu simultanku.

Juriša ka istorijskim brojkama

O kakvoj se seriji radi najbolje govori podatak da je Luka na šest uzastopnih utakmica postigao najmanje 35 poena! Protiv Sakramenta je upisao treći vezani meč sa 40 ili više poena, a ovo mu je već peta utakmica ove sezone u kojoj je prebacio tu granicu.

Još impresivnije zvuči podatak da je u prvih osam nastupa ove sezone postigao čak 308 poena. Dončić je tako postao prvi košarkaš koji je stigao do više od 300 poena u prvih osam utakmica sezone još od Majkla Džordana, koji je 1988/89. imao 303. Ispred njih je u toj kategoriji ostao samo Vilt Čemberlen.

Lejkersi nastavljaju pobednički niz

Sjajna Lukina partija donela je Lejkersima treću uzastopnu pobedu, a ekipa iz Los Anđelesa sada ima sedam trijumfa u prvih devet utakmica sezone. Sakramento je, s druge strane, ostao na samo jednoj pobedi i sedam poraza.

Ostin Rivs je pomogao sa 21 poenom, dok su Kingse predvodili Darius Akuf sa 22 poena i 12 asistencija, kao i Zak Lavin sa 21 poenom. Domantas Sabonis je dodao 16 poena i čak 17 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi slovenački superstar.

Meč je obeležio i neobičan incident krajem treće četvrtine, kada je jedan navijač agresivno bacio loptu u pravcu sudije. Dončić je odmah reagovao i pokazao na gledaoca, nakon čega je obezbeđenje intervenisalo i udaljilo ga iz dvorane.

Ipak, glavna priča večeri ponovo je bio Luka. Četrdeset poena, nova pobeda i niz koji ne prestaje - Dončić je ušao u sezonu kao nezaustavljiva napadačka mašina!

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ ZAPUŠIO USTA SVIMA KOJI SU SUMNJALI U NJEGA! Srbin za 30 minuta uništio Rajakovićev Toronto i upisao BRUTALAN TRIPL-DABL! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaODRŽAO ČAS KOŠARKE, STAO PRED KAMERE, A ONDA SVE IZNENADIO! Jokićeve reči posle utakmice odjeknule Amerikom!
Nikola Jokić
KošarkaPOZNATI NOVINAR ZAPLAKAO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Čuveni Amer očajan, tvrdi da je došao kraj Džokerove dominacije! Izgovorio ove reči, pa PUSTIO SUZU u programu!
Nikola Jokić
KošarkaDONČIĆ UKLJUČIO SVEMIRSKI MOD! Ovo što Luka radi nije normalno – PROSEK OD 38 POENA, Amerikanci u neverici!
Luka Dončić

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium