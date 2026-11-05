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Viktor Vembanjama pomerio je granice NBA lige!

Francuski košarkaški fenomen odigrao je utakmicu za istoriju - ubacio je rekordnih 52 poena, uhvatio čak 24 skoka i upisao osam blokada, a San Antonio Sparsi su posle prave drame savladali Dalas Maverikse sa 112:111!

Ovo nije bila samo još jedna briljantna partija visokog Francuza. Vembanjama je postavio nove rekorde karijere u poenima i skokovima, a način na koji je dominirao u prvom poluvremenu posebno je impresionirao ljubitelje košarke.

1/5 Vidi galeriju Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Ono što je uradio u prvom poluvremenu graniči se sa nemogućim!

Vembi je već do odlaska na odmor imao 29 poena, 15 skokova i pet blokada, i to za svega 16 minuta i 37 sekundi provedenih na parketu! Uz to, pogodio je svih 15 slobodnih bacanja u prvom delu utakmice.

Prema statističkim podacima koje prenose američki mediji, postao je prvi igrač u poslednjih 30 sezona koji je u jednom poluvremenu zabeležio najmanje 25 poena, 10 skokova i pet blokada!

A onda je usledio potez koji najbolje oslikava njegovu neverovatnu dominaciju. Francuz je u samo 13 sekundi, tokom jednog poseda, zalepio čak tri rampe! Pokušaji Kupera Flega i Pi Džeja Vašingtona završavali su van terena, dok je treću blokadu uhvatio njegov saigrač De'Aron Foks.

Drama do poslednje sekunde, Vembi rešio pitanje pobednika!

Ipak, spektakularna partija zamalo je ostala u senci velikog preokreta Dalasa. Sparsi su u jednom trenutku imali čak 19 poena prednosti, ali su Maveriksi uspeli da se vrate u meč, preuzmu vođstvo i uvedu završnicu u pravu dramu.

Pri rezultatu 111:111, Vembanjama je 24,2 sekunde pre kraja pogodio slobodno bacanje koje se ispostavilo kao odlučujuće. Dalas je imao poslednji napad, ali je Kajri Irving promašio težak šut iz okreta, pa je San Antonio mogao da proslavi šestu uzastopnu pobedu.

Irving je bio najefikasniji u redovima Dalasa sa 29 poena, dok su Naji Maršal i Pi Džej Vašington dodali 22, odnosno 21. Kuper Fleg je meč završio sa 19 poena i 10 skokova.

Na drugoj strani, Dilan Harper je pomogao sa 21 poenom, a Stefonn Kasl sa 17 poena i 10 skokova. Ali, ovo je bila noć jednog čoveka – Vembanjame!

52 poena, 24 skoka i osam blokada. Brojke koje zvuče kao da su iz video-igrice!