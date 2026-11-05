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Nikola Jokić je ponovo režirao košarkaški spektakl!

Toronto nije imao odgovor na majstorije srpskog asa, koji je za samo 30 minuta spakovao 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Od neverovatnih dodavanja do majstorskih poena - pogledajte poteze kojima je predvodio Denver do pobede 128:109!

Tripl-dabl za samo tri četvrtine, Jokić je za svega 30 minuta na parketu demonstrirao čitav arsenal košarkaških majstorija - pogađao je iz reketa, pronalazio saigrače neverovatnim dodavanjima, hvatao lopte pod obručima i krao lopte protivnicima.

Posebno impresivna bila je treća četvrtina, u kojoj je Denver potpuno slomio otpor gostiju. Nagetsi su taj period dobili sa neverovatnih 41:15, a Jokić je bio jedan od glavnih pokretača velikog preokreta.

Srpski as je u nastavku utakmice otvorio seriju zakucavanjem, potom je dva puta maestralno uposlio Erona Gordona, a nije zaboravio ni Kema Džonsona, kojem je namestio šut za tri poena.

U završnici treće deonice pokupio je i sopstveni promašaj i poentirao, čime je dodatno podigao publiku na noge. Kada je završio posao, mogao je mirno da sedne na klupu – u poslednjoj četvrtini nije ni ulazio u igru!

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić