JOKIĆEVA MAGIJA NA DELU – GLEDAJTE I UŽIVAJTE! Nestvarna dodavanja i majstorije za pamćenje, ovo se ne viđa svaki dan! (VIDEO)
- Nikola Jokić je predvodio Denver do pobede nad Torontom 128:109, uz 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija za samo 30 minuta.
- Tripl-dabl je upisao za tri četvrtine, a posebno je dominirao u trećoj deonici koju su Nagetsi dobili 41:15.
- U završnici treće četvrtine Jokić je dodatno podigao publiku, a u poslednjoj deonici nije ni ulazio u igru.
Nikola Jokić je ponovo režirao košarkaški spektakl!
Toronto nije imao odgovor na majstorije srpskog asa, koji je za samo 30 minuta spakovao 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija.
Od neverovatnih dodavanja do majstorskih poena - pogledajte poteze kojima je predvodio Denver do pobede 128:109!
Tripl-dabl za samo tri četvrtine, Jokić je za svega 30 minuta na parketu demonstrirao čitav arsenal košarkaških majstorija - pogađao je iz reketa, pronalazio saigrače neverovatnim dodavanjima, hvatao lopte pod obručima i krao lopte protivnicima.
Posebno impresivna bila je treća četvrtina, u kojoj je Denver potpuno slomio otpor gostiju. Nagetsi su taj period dobili sa neverovatnih 41:15, a Jokić je bio jedan od glavnih pokretača velikog preokreta.
Srpski as je u nastavku utakmice otvorio seriju zakucavanjem, potom je dva puta maestralno uposlio Erona Gordona, a nije zaboravio ni Kema Džonsona, kojem je namestio šut za tri poena.
U završnici treće deonice pokupio je i sopstveni promašaj i poentirao, čime je dodatno podigao publiku na noge. Kada je završio posao, mogao je mirno da sedne na klupu – u poslednjoj četvrtini nije ni ulazio u igru!