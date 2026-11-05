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Nikola Jokić ponovo je pomerio granice košarke, a podatak koji je isplivao posle pobede Denvera nad Torontom zvuči gotovo nestvarno!

Srpski as je protiv Reptorsa upisao 201. tripl-dabl u regularnoj sezoni NBA lige, a uz taj podvig ide i podatak koji zvuči nestvarno - čak 90 tripl-dablova kompletirao je pre početka poslednje četvrtine!

Drugim rečima, Jokiću su u čak 90 utakmica bile dovoljne prve tri deonice da sakupi najmanje deset poena, skokova i asistencija! NBA je ovaj podatak posebno istakla nakon njegovog novog podviga, a brojke najbolje pokazuju koliko je Somborac jedinstven.

Protiv Toronta je Jokić ponovo demonstrirao svu raskoš svog talenta. Za svega 30 minuta na parketu postigao je 32 poena, uhvatio 10 skokova i podelio 11 asistencija, a svoj učinak kompletirao je još tokom treće četvrtine.

Denver je tada potpuno slomio otpor rivala i dobio tu deonicu sa neverovatnih 41:15. Nagetsi su na poluvremenu gubili 67:64, ali su posle velike serije stigli do ogromne prednosti, pa Jokić u poslednjih 12 minuta nije morao ni da ulazi u igru.

A upravo je to ono što njegovu statistiku čini još impresivnijom – Srbin ne mora da provede svih 48 minuta na parketu da bi ostavio istorijski trag!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Vestbrukov rekord sve je bliži!

Jokić je protiv Toronta stigao do 201. tripl-dabla u regularnoj sezoni i nastavio poteru za Raselom Vestbrukom, koji je sa 209 i dalje rekorder NBA lige. Razlika je sada samo osam!

S obzirom na to da je Somborac već na drugom mestu večne liste, jasno je da se istorija piše pred očima košarkaške javnosti. Vestbrukov rekord više ne deluje nedostižno, a Jokić iz utakmice u utakmicu pokazuje da u njegovom slučaju ni najneverovatnije brojke nisu nemoguće.

201 tripl-dabl u karijeri, 90 kompletiranih pre četvrte četvrtine i samo osam do večnosti! Jokić nastavlja da pomera granice, a NBA može samo da uživa u njegovoj košarkaškoj magiji.