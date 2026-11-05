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Teška noć za Bogdana Bogdanovića! U porazu Hjustona od Minesote (117:107), srpski as je dobio gotovo zanemarljivu minutažu – svega četiri minuta i 46 sekundi. Za to kratko vreme Bogdan nije uspeo da se upiše u statističke kolone - bez poena, skokova i asistencija, a nije ni šutirao ka košu.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

I dok je srpski as utakmicu uglavnom posmatrao sa klupe, na parketu se vodila velika borba. Hjuston je dugo bio ravnopravan rival, ali je u završnici ostao bez odgovora na nalet gostiju, koji su na kraju odneli vredan trijumf iz Teksasa.

Bogdan dobio mrvice, Minesota kaznila Hjuston

Roketsi su na poluvremenu imali izjednačen rezultat 57:57, a u poslednju četvrtinu ušli su sa dva poena prednosti. Ipak, Minesota je u završnih 12 minuta ubacila čak 35 poena i prelomila utakmicu.

Najzaslužniji za pobedu gostiju bili su Ajo Dosunmu sa 21 poenom i Lamelo Bol sa 20, od čega je čak 12 ubacio u poslednjoj četvrtini. Džonatan Kuminga dodao je 16 poena, osam skokova i pet asistencija, a ključne trojke pogodio je upravo u završnici.

Durent i Šengun nisu mogli da spreče poraz

Kod Hjustona je najefikasniji bio Kevin Durent sa 21 poenom, dok je Fred Vanvlit dodao 18. Alperen Šengun ostvario je tripl-dabl sa 17 poena, 12 skokova i 10 asistencija, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da Roketsi izbegnu poraz.

Minesota je tako iskoristila čak 18 izgubljenih lopti domaćina i iz njih postigla 33 poena. Hjuston je sada na učinku 7-2, a Bogdanović će se nadati većoj prilici u narednom susretu.

Za srpskog reprezentativca ovo je svakako bila utakmica za zaborav - manje od pet minuta na parketu i bez učinka u statistici.