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Majami Hit je priredio pravu košarkašku dramu i posle produžetka savladao Los Anđeles Kliperse sa 117:116, a srpski košarkaš Nikola Jović nije dobio ni sekund na parketu!

Odlukom trenera Erika Spolstre, srpski reprezentativac čitav susret proveo je na klupi, dok su njegovi saigrači vodili veliku bitku za pobedu.

A kakav je to meč bio! Majami je bio u ogromnom zaostatku, gubio je čak 20 poena krajem druge četvrtine, a ni u završnici regularnog dela nije delovalo da može do preokreta. Ipak, Hit je odbio da se preda, vratio se u život i na kraju slavio zahvaljujući trojci Kleja Tompsona u poslednjoj sekundi produžetka!

Jović bez prilike, saigrači režirali spektakl

Dok je Jović čekao šansu koja nije stigla, njegovi saigrači su pružili partiju za pamćenje. Bem Adebajo bio je najefikasniji sa 35 poena i 10 skokova, Tompson je ubacio 30 poena uz čak osam pogođenih trojki iz 17 pokušaja, dok je Janis Adetokumbo dodao 27 poena, 14 skokova i šest asistencija.

Majami je tako stigao do treće pobede u poslednje četiri utakmice, nakon što je sezonu otvorio sa četiri uzastopna poraza.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tompson pogodio za veliko slavlje!

Klipersi su imali pobedu u rukama, ali su u samoj završnici produžetka ispustili prednost. Dariјus Garland je 79 sekundi pre kraja pogodio za 116:112, ali Los Anđeles nakon toga više nije uspeo da poentira.

A onda je usledio trenutak odluke! Janis je uhvatio loptu posle promašaja domaćih, Majami je zatražio tajm-aut, a grčki as je iz auta pronašao potpuno slobodnog Tompsona u levom uglu. Iskusni šuter je pogodio trojku za 117:116, na samo sekund do kraja!