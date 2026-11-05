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Na parketu je ponovo bio nezaustavljiv, a pred kamerama - pravi šoumen!

Nikola Jokić odigrao je još jednu maestralnu utakmicu, a posle pobede Denvera nad Torontom (128:109) izveo je i jedan svoj prepoznatljiv šou na konferenciji za medije.

Jokić je meč završio sa 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, čime je upisao treći tripl-dabl ove sezone, a čak 201. u NBA karijeri. Ipak, ovog puta pažnju nije privukla samo njegova statistika, već i duhovita reakcija na pitanje novinara.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Na početku razgovora Nikola je govorio o svojoj napadačkoj partiji i objasnio da ne razmišlja unapred o tome koliko će poena postići.

"To su stvari koje se jednostavno dogode. Nikada ne razmišljam o tome. Ne izlazim na utakmicu sa idejom šta ću uraditi. Ako se ukaže prilika, pokušavam da je iskoristim. Ako ostanem sam, šutiraću. Večeras je bilo dobro veče za mene", poručio je Jokić.

A onda je usledilo pitanje o igri na niskom postu i fizičkim duelima sa protivničkim centrima. Nikola se raspisao o tome koliko se NBA promenila i zbog čega je sve teže ostvariti prednost ispod koša. Dok je objašnjavao koliko odbrambeni igrači danas mogu da koriste kontakt, novinar je pokušao da pređe na sledeće pitanje.

Međutim, Jokić nije završio!

"Izvini, nisam odgovorio na pitanje. Ne znam kako da pričam engleski", rekao je uz osmeh, izazvavši smeh prisutnih.

Srpski as potom je nastavio da objašnjava kako se danas mnogo više dozvoljava fizički kontakt u reketu, zbog čega napadačima nije lako da igraju leđima okrenuti košu.

Prema njegovom mišljenju, upravo je to jedan od razloga zbog kojih niski post polako gubi značaj u modernoj košarci. Smatra da bi takav način igre u narednih pet ili deset godina mogao da bude još ređi.

A kada je objašnjavao zbog čega mu fizički dueli nikada nisu predstavljali problem, Jokić je ponovo nasmejao sve.

"Ne igram zbog toga da bih iznudio faul. Volim rvanje. To sam radio sa svojom braćom. Volim da guram i hvatam, to je to", objasnio je Nikola.

Jokić je na kraju govorio i o tome koliko se košarka promenila od njegovih profesionalnih početaka, ističući da je tokom karijere nekoliko puta morao da se prilagođava novim trendovima.

Jedno je, međutim, ostalo isto - Nikola i dalje radi ono što najbolje zna, dominira na parketu i svojim izjavama osvaja publiku širom Amerike.