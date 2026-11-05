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Los Anđeles Lejkersi vezali su tri trijumfa, a Luka Dončić nastavio seriju izvanrednih partija. Ipak, duel protiv Sakramenta, pored njegove vrhunske partije od 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, obeležio je i incident iz treće deonice kada je slovenački as burno reagovao na postupak gledaoca iz prvog reda.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Nakon što je lopta završila u autu, navijač pored terena ju je uhvatio i izuzetno snažno bacio u pravcu arbitra. Slovencu nije smetao sam čin vraćanja lopte, već prekomerna silina kojom je to učinjeno. Dončić se još na parketu direktno obratio tom navijaču rečima:

„Šta je***o radiš?“

Nakon meča, na konferenciji za medije, osvrnuo se na taj detalj:

„Baš je snažno bacio loptu ka sudiji. Samo sam se pitao: 'Šta, dođavola, radi?“

Poređenje sa legendarnim Kobijem Brajantom

Od prelaska u redove Lejkersa, paralele između Dončića i Kobija Brajanta sve su češće. Poznato je koliko Luka ceni legendarnog asa sa kojim je svojevremeno imao priliku da razgovara, a nedavno je od Kendrika Perkinsa dobio laskavo poređenje upravo sa Brajantom.

„Velika je čast. Mislim da svi znamo ko je bio Kobi i šta je značio svima, posebno kada je košarka u pitanju. Bio je idol mnogim ljudima. Zato mi mnogo znači što me je pomenuo uz njegovo ime.“

Napredak u defanzivi

Jedna od glavnih tema od početka sezone jeste i Dončićev doprinos u odbrani. Iako mu defanziva kroz karijeru nije bila primarni kvalitet, Slovenac u svakom meču nastoji da pruži maksimalan doprinos i na tom delu terena:

„Ne znam da li je ovo moja najbolja defanzivna sezona. Imao sam neke dobre serije tokom karijere, ali očigledno je i ova među najboljima. Ipak, još ima posla.“

Poverenje i uloga na terenu

Dončić ove sezone šutira 58 odsto za dva poena i 43 odsto van linije 7,24 metra, uz neograničeno poverenje stručnog štaba i punu slobodu u napadu:

„Bilo je važno, ali na početku nisam imao toliko slobode i morao sam da se izborim za svoje mesto. Recimo Darijus Akaf iz Sakramenta samo treba da shvati da košarka ima mnogo više od toga. Naravno, svi vide da može da postiže poene i da zaista može mnogo da ih postigne. Ali on je ruki i još je u procesu razvoja. Mislim da za sada radi sasvim dobro“, zaključio je Dončić.

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00:14 Luka Dončić Slovenija Italija Izvor: Kurir