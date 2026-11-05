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Trener Toronto Reptrosa, Darko Rajaković, sipao je hvalospeve na račun Nikole Jokića posle poraza svog tima u "Bol areni".

Srpski stručnjak govorio je o partiji svog zemljaka i objasnio zbog čega je gotovo nemoguće pronaći način da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice.

Jokić je protiv Toronta odigrao još jednu fenomenalnu utakmicu. Ubacio je 32 poena, uhvatio 10 skokova i podelio 11 asistencija, čime je stigao do trećeg tripl-dabla u sezoni, odnosno 201. u karijeri. Posebno je briljirao u trećoj četvrtini, kada je Denver potpuno slomio otpor protivnika.

Upravo je taj period utakmice privukao pažnju Rajakovića. Denver je u trećoj deonici postigao čak 41 poen, dok je Toronto uspeo da ubaci svega 15. Jokić je za tih 12 minuta zabeležio 15 poena, tri skoka i pet asistencija, praktično režirajući potpunu ofanzivnu katastrofu za goste.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

"To je veoma teško zaustaviti"

Rajaković je nakon utakmice posebno analizirao način na koji Jokić kažnjava protivničke odbrane. Srpski centar je koristio svoju fizičku prednost, dominirao u reketu, a kada bi Toronto pokušao da ga udvoji, pronalazio je slobodne saigrače.

"Bio je veoma efikasan u poentiranju iz reketa. Našli smo se u situacijama u kojima su naši bekovi ostajali na njemu, a to je veoma teško. Ako postiže poene jedan na jedan protiv nižih igrača ili ga udvojite, pronaći će slobodnog saigrača", objasnio je Rajaković.

Tu nije bio kraj pohvalama na račun centra Denvera. Trener Toronta posebno je izdvojio njegovu sposobnost da istovremeno bude ubitačan strelac i vrhunski organizator igre.

"Mislim da je tokom te treće četvrtine odigrao pravu majstorsku partiju u organizaciji igre i poentiranju", dodao je srpski stručnjak.

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Koliko je Denver bio dominantan najbolje pokazuje podatak da je u trećoj četvrtini napravio ogromnu razliku i praktično rešio pitanje pobednika. Nagetsi su koristili svaku grešku protivnika, dok Toronto nije uspevao da pronađe odgovor na njihovu ofanzivu.

Rajaković je ukazao i na probleme svog tima u odbrani, posebno na veliki broj izgubljenih lopti i lake poene koje je Denver dobijao iz reketa.

Ipak, jasno je da je najveći problem za Reptorse bio upravo Jokić. Kada srpski as uđe u svoj ritam, protivniku ostaje veoma malo dobrih rešenja - može da vas zatrpa poenima, razigra čitav tim ili uradi i jedno i drugo.