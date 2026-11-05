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Viktor Vembanjama ponovo je pomerio granice mogućeg i priredio košarkaški spektakl o kojem bruji NBA liga!

Francuski gorostas odigrao je utakmicu za pamćenje, predvodio San Antonio do trijumfa nad Dalasom rezultatom 112:111, a njegov učinak izgleda gotovo nestvarno – 52 poena, 24 skoka i osam blokada!

I dok se košarkaška javnost divi njegovoj istorijskoj partiji, Vembanjama je posle utakmice izgovorio nešto što bi moglo da zabrine sve njegove buduće rivale. Naime, smatra da nije pružio ni približno ono što je sposoban!

"Mogu još bolje. Šut me sada nije služio, pa sam morao da igram na način koji me mnogo iscrpljuje. Mogu ja to, dokaz je pred vama. Ali mogu da budem mnogo bolji kada me šut bude služio. Znam da je samo pitanje vremena", poručio je francuski centar.

Istorija ispisana već u prvom poluvremenu!

Vembanjama je demonstrirao silu od samog početka. Već do odlaska na odmor imao je 29 poena, 15 skokova i pet blokada, čime je ušao u istoriju NBA lige!

Od sezone 1996/1997, kada je počelo detaljno praćenje ove statistike, nijedan drugi igrač nije uspeo da u jednom poluvremenu zabeleži najmanje 25 poena, 10 skokova i pet blokada. Francuz je tako još jednom pokazao da je reč o košarkašu kakav se ne viđa svakog dana.

A ono što njegov podvig čini još neverovatnijim jeste činjenica da se već neko vreme borio sa virusom. Uz to, tokom četvrte četvrtine izvrnuo je zglob, ali ni to ga nije sprečilo da nastavi utakmicu i predvodi Sparse do pobede.

1/5 Vidi galeriju Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

"On je Supermen!" Saigrač ostao bez reči

Koliko je Vembanjamina fizička moć impresivna, najbolje je opisao njegov saigrač Dilan Harper. Plejmejker San Antonija nije krio oduševljenje načinom na koji se Francuz ponaša čak i kada doživi bolnu povredu.

"On je Supermen. Izvrne zglob, odmah ustane i ponaša se kao da se ništa nije dogodilo. Nikada nisam video ništa slično. To samo pokazuje koliko vodi računa o svom telu, koliko pažnje posvećuje pokretljivosti, oporavku i svemu ostalom. Zato može da radi takve stvari", rekao je Harper.

Bolestan igrao, a San Antonio ne zna za poraz!

San Antonio je ovom pobedom produžio niz na šest uzastopnih trijumfa i pokazao da bi ove sezone mogao ozbiljno da pomrsi račune favoritima. Spursi nisu izgubili još od prva dva meča u sezoni, kada su bolji od njih bili Oklahoma i Hjuston.

00:24 Viktor Vembanjama se ispromašivao u Areni: Šutira 1/5 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Posebno impresivan je Vembanjamin učinak tokom pobedničkog niza. Francuz prosečno beleži 32,5 poena, iako se već duže vreme ne oseća najbolje zbog virusa.

„Već neko vreme se ne osećam najbolje. Bolestan sam već neko vreme, ali danas sam prvi put imao osećaj da su mi se noge vratile. Nadam se da će ubuduće češće biti ovako“, otkrio je Vembanjama.