Nekadašnji košarkaš Partizana Džejms Naneli ponovo je u centru pažnje nakon što je objavio kako će presaviti tabak i tužiti neimenovani klub za neisplaćene zarade.
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Amerikanac je već ranije bio u sporu sa beogradskim klubom, pošto je protiv crno-belih podneo tužbu za neisplaćen iznos od 100.000 američkih dolara.
U međuvremenu je ta situacija rešena, ali se Naneli sada našao ponovo u centru pažnje. Na mreži "X" je govorio o naplati sudskim putem.
- Tužiti nekoga zbog novca koji ti duguje zaista jeste naporno. No, dobro, sve je to posao - napisao je Džejms Naneli.
Naneli je od Partizana naplatio oko polovine tražene sume od 100.000 američkih dolara. Nije poznato od koga sada zahteva novac, a u međuvremenu je promenio nekoliko sredina.
Amerikanac je nastupao za kineski klub Žeđang Lajons, kao i AEK iz Atine, a potvrdio je da tužba nije protiv Partizana.
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