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Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova dočekuju Slovan iz Bratislave u utakmici šestog kola ABA lige.

Crveno-beli žele da nastave sa dobrim partijama i upišu novi trijumf pred domaćom publikom, dok će gosti pokušati da iznenade favorizovanog rivala.

Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Utakmica se igra u Beogradu, a direktan prenos je na TV Arena Sport Premium 1 kanalu.

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir