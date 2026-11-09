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Košarkaši Real Madrida nastavili su sa odličnim partijama u španskom prvenstvu, pošto su u sedmom kolu ACB lige na svom terenu savladali Mursiju rezultatom 90:71.

Madriđani su tako upisali novu pobedu i dodatno podigli samopouzdanje pred naredne izazove, a posebno pred duel sa Crvenom zvezdom u 11. kolu Evrolige, koji je na programu u četvrtak od 21.00.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najefikasniji u redovima Reala bio je Pradilja sa 15 poena i sedam skokova. Džons je dodao 13, Abalde 12, Feliz 11, dok su Tavares i Luvavu-Kabaro susret završili sa po 10 poena.

U ekipi Mursije istakao se Enis sa 15 poena, dok je Sen-Rouz ubacio 10.

Real Madrid će tako u dobrom raspoloženju dočekati Crvenu zvezdu, koju očekuje težak zadatak u Madridu.

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