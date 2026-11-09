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Pred važan duel Zapadne konferencije protiv Hjustona (u noći između ponedeljka i utorka, 02.30 po srednjeevropskom vremenu), ekipa Denver Nagetsa našla se u ozbiljnim problemima sa povredama nakon iscrpljujućeg putovanja iz Meksiko Sitija gde su savladali Indijanu.

Klub je na zvanični spisak povređenih uvrstio Nikolu Jokića i još petoricu ključnih igrača iz rotacije, čiji su nastupi neizvesni:

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nikola Jokić - istegnuće desnog lakta

Džamal Marej - potkolenica

Aron Gordon - saniranje povrede donjeg dela tela

Kristijan Braun - list / bolest

Kameron Džonson - saniranje povrede donjeg dela tela

DeMar DeRozan - leđa

Za razliku od pomenute šestorke koja je pod znakom pitanja, nastup Džulijana Strotera je u potpunosti isključen zbog teže povrede.

Naporan put i logistički problemi

Ovakva kadrovska situacija dolazi neposredno posle trodnevnog boravka van Sjedinjenih Američkih Država. Denver je u subotu, u okviru godišnjeg NBA meča u Meksiko Sitiju, savladao Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u dvorani „Arena CDMX”.

Ipak, povratak nije protekao glatko. Prema rečima Entonija Slejtera iz ESPN-a, Nagetsi su imali velika kašnjenja letova prilikom napuštanja Meksiko Sitija. Sa kompletnom udarnom rotacijom na lekarskom izveštaju, ekipa ima mnogo razloga za zabrinutost, a navijačima ostaje nada da će se Jokić i saigrači što pre oporaviti.

Nagetsi, koji su aktuelnu sezonu 2026/27. otvorili sa 5 pobeda i 3 poraza, cele naredne sedmice biće na gostujućem terenu. Posle susreta sa Hjustonom očekuju ih dueli protiv Memfis Grizlisa u sredu i Nju Orleans Pelikansa u subotu.

Šta se sve dešavalo protiv Indijane?

Šta se sve dešavalo na meču Indijana - Denver? Krenimo redom...

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču NBA lige odigranom van granica SAD, u Meksiko Sitiju. Iako je tim iz Kolorada mogao znatno mirnije da privede susret kraju, viđen je pravi rezultatski rolerkoster, a ponovo je najbolji u Nagetsima bio Nikola Jokić koji je meč završio blizu tripl-dabl učinka (19 poena, 13 skokova i 8 asistencija).

Denver je furiozno otvorio utakmicu. Već tokom prve deonice Nagetsi su stigli do dvocifrenog vođstva (25:13), a iako je Indijana nakratko smanjila na jednocifren zaostatak, usledio je novi nalet ekipe Dejvida Adelmana. U drugoj četvrtini prednost je narasla na maksimalnih +27 (64:37). Pejsersi su do velikog odmora vezali četiri poena, pa se na poluvreme otišlo pri rezultatu 64:41 za Denver.

Sredinom treće četvrtine Nagetsi su održavali visoko vođstvo (74:49), ali je potom usledio neshvatljiv pad. Serija promašaja za tri poena i neiskorišćeni ziceri Erona Gordona vratili su Indijanu u igru. Prednost od 25 poena otopila se gotovo do jednocifrene margine pred ulazak u poslednji kvartal.

Pejsersi su u završnoj deonici imali šut da priđu na svega četiri poena zaostatka, ali ga nisu iskoristili. Usledila je odlučujuća serija Denvera, koji je na oko četiri minuta pre kraja vratio osetniju prednost (108:95) i potom mirno priveo meč kraju.

Kao što smo već napisali, Nikola Jokić je ponovo bio ključna figura na parketu. Srpski centar je predvodio tim sa 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, uz šut iz igre 6/17 za dva, 1/3 za tri i maksimalnih 4/4 sa linije slobodnih bacanja.

Uz Jokića, u redovima Denvera istakli su se Kameron Džonson sa 18 poena, te Džamal Marej koji je upisao 16 poena, osam asistencija i šest skokova. Kod Pejsersa najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 23 postignuta poena.

Hit scena posle meča

Kao igraču utakmice, Jokiću je nakon meča priznanje predala meksička muzička zvezda Kenija Os, jedna od brojnih poznatih ličnosti na tribinama. Sudeći po reakciji srpskog košarkaša, Jokić nije bio previše raspoložen za duže poziranje sa njom nakon uručenja trofeja, te su njegove reakcije tokom susreta sa ovom lepoticom postale viralne i zapalile društvene mreže.

Kenija Os, čije je puno ime Kenija Gvadalupe Flores Osuna, poznata je meksička pevačica, influenserka i jutjuberka. Nakon što je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ostvarila je i zapaženu muzičku karijeru izvodeći pop i regeton hitove.

Konferencija za medije

Nakon meča, novinari su Jokića najpre pitali o činjenici da mu je malo nedostajalo za novi tripl-dabl.

- Ne, nisam na to bio fokusiran. Samo sam srećan jer smo pobedili.

Prokomentarisao je i atmosferu u dvorani i ovacije koje je dobio od navijača:

- Da, publika je bila vrlo dobra, energija tokom celog meča. Nisam znao za koga navijaju, pa sam imao pomešana osećanja tokom utakmice. Energija je bila tu, to je najbitnije.

Usledio je i komičan trenutak kada je lokalni novinar počeo da postavlja pitanje na španskom jeziku. Jokić je u neverici gledao ka njemu i tražio pogledom prevodioca, a potom je usledilo olakšanje. Na pitanje šta će preneti porodici o iskustvu iz Meksika, odgovorio je:

- Grad je veliki. Ljudi u Meksiku su vrlo emotivni, strastveni u svemu što rade. To su dve stvari.

Srpski as se osvrnuo i na značaj ovakvih utakmica za razvoj košarke u Latinskoj Americi:

- Mislim da je važno, košarka je globalni sport i mislim da je dobro što NBA timovi putuju po svetu. Lepo je videti navijače, podršku, gde god odemo imamo navijače koji nas gledaju i navijaju za nas i to je važno.

Posebno je istakao povratak Spensera Džonsa na parket:

- On je bio okej, vrlo dobar u šutu. Imao je neke bitne skokove, njegova odbrana je bila agresivna i fizikalna i to je nešto što nam je potrebno od njega. Srećan sam zbog njega i nadam se da ćemo ostati zdravi.

Na pitanje o mogućnosti da Meksiko u budućnosti dobije sopstvenu NBA franšizu, bio je kratak:

- To nije pitanje za mene, ali što da ne.

Još jednom se vratio na priču o ličnom učinku i brojkama:

- Samo sam probao da igram meč na pravi način, pobeda je jedino bitna, ne mislim o statistici.

U sali se potom začulo i „Ćao Nikola, kako si?“ na srpskom jeziku, nakon čega se Jokić osvrnuo na naporno putovanje od Denvera do Meksiko Sitija, ponovivši da je uživao uprkos tome što nije tačno znao za koga je publika navijala:

- Iz moje kuće u Denveru do hotela smo putovali osam sati. Za mene je to dosta, aerodrom je ovde udaljen oko dva sata. Ipak, lepo je ovo osetiti i videti novu kulturu.

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