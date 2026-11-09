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Košarkaši Majamija pobedili su noćas na gostujućem terenu Sakramento 114:108, i zabeležili svoj četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Hita bio je Janis Adetokumbo sa 29 poena, uz 14 skokova. Klej Tompson je dodao 23 poena (7/11 šut za tri poena), Bem Adebajo je upisao 18 poena i osam skokova, dok je Dejvion Mičel zabeležio 17 poena i 11 asistencija.

Srpski krilni centar u ekipi Majamija Nikola Jović nije ulazio u igru.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Darijus Akaf Džunior sa 32 poena, uz 10 asistencija. Zek Lavin je dodao 15 poena, dok je Diandre Hanter postigao 14 poena.

Prešes Ačuva utakmicu je završio sa sedam poena i 14 skokova.

Majami je deveti na tabeli Istočne konferencije sa četiri pobede i šest poraza, dok Sakramento, posle svog trećeg uzastopnog poraza, zauzima poslednje, 15. mesto u Zapadnoj konferenciji sa skorom 1/9.

Kurir Sport / Beta

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