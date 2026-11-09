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Los Anđeles Lejkersi su na gostujućem terenu pobedili Detroit 121:116, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Lejkersa, koja je igrala bez povređenog Luke Dončića, bio je Ostin Rivs sa 43 poena. Zair Vilijams i Kolin Sekston su dodali po 17 poena, dok su po 12 poena postigli Kventin Grajms i Voker Kesler, koji je upisao i 16 skokova.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Denis Dženkins sa 31 poenom. Kevin Herter je dodao 24 poena, dok je Kejd Kaningem upisao 14 poena i osam asistencija.

Lejkersi su prvi na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i dva poraza, dok je Detroit treći u Istočnoj konferenciji sa skorom 6/3.

Kurir Sport / Beta

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